Beşiktaş'ta kadınlar yine kayıp

Siyah-beyazlıların kadın basketbol takımı, ligin ikinci haftasında da galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk haftada F.Bahçe'ye mağlup olan Beşiktaş, dün de İzmit Belediye karşısında salondan yenik ayrıldı. Kartal, normal süresi 81-81 biten karşılaşmadan 89-88 mağlup ayrıldı. Maçıne en skorer isim ise 32 sayıyla oynayan Beşiktaş'tan Anderson'du.