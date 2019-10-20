Derbi öncesi Burak şoku
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Başkent ekiplerinden Ankaragücü'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 66. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz sakatlanarak yerini Umut Nayir'e bıraktı.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı. 66. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemeyerek yerini Umut Nayir'e bıraktı. Burak'ın Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği bugün yapılacak detaylı kontrollerden sonra belli olacak.
- 20.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Derbi öncesi Burak şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.