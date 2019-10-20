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20 Ekim 2019, Pazar
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Derbi öncesi Burak şoku

Derbi öncesi Burak şoku

'in 8. haftasında , Başkent ekiplerinden Ankaragücü'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 66. dakikasında Siyah-Beyazlılar'ın golcü oyuncusu sakatlanarak yerini 'e bıraktı.

'ta sakatlandı. 66. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemeyerek yerini 'e bıraktı. Burak'ın derbisinde forma giyip giyemeyeceği bugün yapılacak detaylı kontrollerden sonra belli olacak.

  1. 20.10.2019
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