Beşiktaş'ta mecburi rotasyon

Ankaragücü maçı öncesinde sakatlığı süren Dorukhan, Gökhan Gönül ve N'Koudou ile hafta içi tekrar sakatlanan Victor Ruiz forma giymeyeceği kesin olan 4 futbolcu. Alanyaspor maçında sakatlandıktan sonra 2 haftadır idmanlara çıkmayan Oğuzhan'ın da riske edilmesi düşünülmüyor.

ATIBA VE ELNENY İKİLİSİ

Avcı'nın sıkıntı yaşadığı bir bölge de stoperde... Usta hocanın, Ruiz'in sakatlanması sonrası stoperde yeniden Vida-Necip ikilisine dönmesi bekleniyor. Düşük bir ihtimal de olsa Roco'nun Vida'nın partneri olması da söz konusu. Gökhan Gönül'ün yerine siyah-beyazlılarda Douglas oynayacak. Sol bekte ise Caner, Avcı'nın tercih edeceği defans dörtlüsünde yer alacak. Orta sahada Dorukhan'ın ameliyatı ve Oğuzhan'ın tam hazır olmaması sonrası Atiba-Elneny ikilisinin birlikte oynaması yüksek ihtimal.

YENi 10 NUMARA DIABY OLABiLiR

Sağ kanatta Lens'e görev verecek Avcı'nın 10 numara için Diaby'i 11'e yazması beklenen kadro değişiklikleri arasında olacak. Tecrübeli teknik adam, orta sahada Atiba-Elneny'i oynatması halinde ise Ljajic'i sol açıkta görevlendirecek.

'SEZON SONUNA KADAR KALACAK'

Devre arasında Milan'a gidebileceği konuşulan Elneny için menajerinden açıklama geldi. Alaa Nazmy, Mısırlı orta sahanın sezon sonuna kadar kalıp sonra Arsenal'e dönmek istediğini söyleyip "Elneny, gelecek sezon Milan'a gider mi bilmem. Ama Arsenal'de olması çok güçlü" dedi.



'BOL BOL ŞUT ATIN'

Avcı, A.Gücü maçı için oyunculara yapmaları gerekenleri anlattı. Rakip savunmanın bocaladığını söyleyen usta hoca "Yeteri kadar pozisyon bulacağız. Yeter ki gol atalım. Topu bize bırakıp savunma yapacaklar. Yüksek ara toplarda sıkıntıları var. Ceza sahası dışından da şut atın" uyarısı yaptı.