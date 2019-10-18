Beşiktaş'ta listeler belirlendi

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayları yönetim listelerini teslim etti. Seçimde Serdar Adalı için kırmızı, Ahmet Nur Çebi için beyaz, Hürser Tekinoktay için de mavi renkte oy pusulası kullanılacak. Üç başkan adayı da "Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın" ifadelerini kullandılar. Bu arada Serdal Adalı, adaylıktan çekilen İsmail Ünal için "Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı" derken, Ahmet Çebi "Bana bir birleşme talebi gelmedi" açıklamasını yaptı.



SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ



Hüseyin Yücel

Emin Önal

Doğan Küçükemre

Ahmet Selçuk Sert

Ahmet Akçelik

Hicabi Gökdereli

Melih Aydoğdu

Yücel Biçer



YEDEKLER

Süha Taşpolatoğlu

Erdal Karacan

Kemal Çiloğlu

Uğur Fora

Ahmet Oğuz Uçar



AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ



Adnan Dalgakıran

Emre Kocadağ

Fatih Hakan Avşar

Mesut Urgancılar

Kemal Erdoğan

Enis Ulusoy

Erdal Torunoğulları

Berkan Gocay



YEDEKLER

Umut Şenol

Bilgehan Sürmen

Hakan Daltaban

Fırat Fidan

Ali Efe Bezci



HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ



Tamer Mert

Emre Esen

Temuçin Tüzecan

Emir Tamer

Mehmet Bilal Özokur

Ercan Ozan

Kamer Dökmeciyan

Ersan Aksoylu



YEDEKLER

Aker Çıtak

Murat Geçgil

Mehmet Terzi

Çağrı Göksel

Tuna Fişekçioğlu



