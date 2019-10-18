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18 Ekim 2019, Cuma
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'ta listeler belirlendi

Beşiktaş'ta listeler belirlendi

’ın çekildiği seçimde ve karşı karşıya!.. Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde Çebi beyaz, Adalı kırmızı, Tekinoktay mavi oy pusulası kullanacak.

'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayları yönetim listelerini teslim etti. Seçimde Serdar Adalı için kırmızı, için beyaz, için de mavi renkte oy pusulası kullanılacak. Üç başkan adayı da "Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın" ifadelerini kullandılar. Bu arada , adaylıktan çekilen için "Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı" derken, Ahmet Çebi "Bana bir birleşme talebi gelmedi" açıklamasını yaptı.


SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

Hüseyin Yücel
Emin Önal
Doğan Küçükemre
Ahmet Selçuk Sert
Ahmet Akçelik
Hicabi Gökdereli
Melih Aydoğdu
Yücel Biçer

YEDEKLER
Süha Taşpolatoğlu
Erdal Karacan
Kemal Çiloğlu
Uğur Fora
Ahmet Oğuz Uçar

AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ

Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay

YEDEKLER
Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci

HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ

Tamer Mert
Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu

YEDEKLER
Aker Çıtak
Murat Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tuna Fişekçioğlu


  1. 18.10.2019
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