Beşiktaş'ta listeler belirlendi
İsmail Ünal’ın çekildiği seçimde Ahmet Nur Çebi Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay karşı karşıya!.. Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde Çebi beyaz, Adalı kırmızı, Tekinoktay mavi oy pusulası kullanacak.
Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayları yönetim listelerini teslim etti. Seçimde Serdar Adalı için kırmızı, Ahmet Nur Çebi için beyaz, Hürser Tekinoktay için de mavi renkte oy pusulası kullanılacak. Üç başkan adayı da "Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın" ifadelerini kullandılar. Bu arada Serdal Adalı, adaylıktan çekilen İsmail Ünal için "Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı" derken, Ahmet Çebi "Bana bir birleşme talebi gelmedi" açıklamasını yaptı.
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ
Hüseyin Yücel
Emin Önal
Doğan Küçükemre
Ahmet Selçuk Sert
Ahmet Akçelik
Hicabi Gökdereli
Melih Aydoğdu
Yücel Biçer
YEDEKLER
Süha Taşpolatoğlu
Erdal Karacan
Kemal Çiloğlu
Uğur Fora
Ahmet Oğuz Uçar
AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
Adnan Dalgakıran
Emre Kocadağ
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay
YEDEKLER
Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci
HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
Tamer Mert
Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu
YEDEKLER
Aker Çıtak
Murat Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tuna Fişekçioğlu
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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