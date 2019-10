Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı: Ahmet Nur Çebi mağduru oynuyor | ÖZEL RÖPORTAJ

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, FOTOMAÇ'a çok özel açıklamalarda bulundu. Kısa süre içerisinde müthiş bir tempoya girdiklerini ve gece-gündüz demeden Beşiktaş için çalıştıklarını ifade eden Serdal Adalı, "Sıkıntıları biz çözeriz" diyerek güçlü bir yönetimle göreve geleceklerini ve Beşiktaş'taki sorunların üstesinden tek tek geleceklerini ifade etti. Serdal Adalı, kendisine yöneltilen, "Herkes Beşiktaş'ın borçlarını konuşuyor, bu borçlar ne olacak?' sorusuna şu yanıtı verdi:

BECEREMEZSEK AYIP OLUR

"Sezon sonuna kadar 470 milyon TL lazım. Pazar günü seçimi kazanan kişinin kalkıp evine değil hemen kulübe gitmesi, 'Getirin şu alacak- verecek defterini' demesi lazım. Çünkü pazartesi günü 98 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Bu arada ezeli rakiplerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de baktığınız da en az borç bizde. Gayrimenkul olarak baktığınızda en çok bizde var. Bu şartlarda bu işi beceremezsek ayıp olur. Bir sıkıntı var ama çaresi de var. Çare de biziz ve bu sıkıntıları biz çözeriz."

FAİZ ÖDEMESİ 380 MİLYON TL

Serdal Adalı şöyle devam etti: "Ben borç azalır değil, yerinde durur diyorum. 380 milyon faiz ödemesi var yıllık. Bu faiz varken 'Borcu düşüreceğim' diyen de yalan söyler. 800 milyon TL gibi bir gelir var ama yarısı faize gidiyor. Bankalar Birliği ile yapılacak yapılandırma anlaşması için 900 milyon TL'lik planlamamız vardı. Fenerbahçe'nin 1.1 milyar TL, Galatasaray'ın ise 1 milyar TL civarındaydı. Geldiğimiz noktada Trabzonspor'a 200 milyon TL verildiği için bize de ona yakın rakamlar söylendi. Yine de 6.5 milyar liralık temliği. bankalara verdik"

250 MİLYON TL'Yİ ÖDE TEMLİK FALAN KALMAZ!

Artık cebinden para falan koyamıyorsun kulübün kasasına... Ziraat Bankası'na veriyorsun o ödüyor istediğin yere. Şimdi öyle bir anlatıyorlar ki, borç 6.5 milyar TL'ymiş gibi. Öyle bir şey yok, yarın git 250 milyon TL'yi öde, temlik falan kalmıyor kulübün üzerinde. Ali Koç'un imzalamamasının birinci sebebi şu; "Benden önceki borçlara neden imza atıyorum ki?" diyor. Serdar Bilgili'den bu yana olan tüm borçların ardına imza atmış oluyorsun. Kulübe "250 milyon TL az, almayın" dedim, Bankalar Birliği'ne de "Bu şekilde olmaz, 250 milyon TL ile dönmez, iki ay sonra yine geliriz" dedim.

OCAKTA TAKVİYE YAPACAĞIZ

Biz yönetim olarak 50 milyon Euro bütçeyi neden yaptık? Ben de bilirdim gidip 6-7 milyon euro'ya bir tane adam almayı, en iyisiyim o işlerin. Ama taraftarlarımız merak etmesin, devre arası transfer yapacağız. Burak ilk sakatlığında "Bir adam lazım oraya" diye karar verdim, 3 ayrı kulvarda oynuyor, kolay değil. Beşiktaş, futbol takımı için yaptığı bütçeye bağlı gidecek. Bugün için 45-50 arası bütçe yaptık. Aşamaz mıyız? Aşarız, şampiyonluğa faydası olacaksa. Şov olsun diye yarım futbolcu bile alıp gelmem.



BEDEL ÖDEDİM YİNE ÖDERİM!

Yaklaşık 25 yıldır camianın içindeyim. Maddi manevi bedeller ödedim. Kim seçilirse seçilsin tüm haklarım Beşiktaşım'a helal olsun, yeter ki Beşiktaş mutlu olsun. Biz bu camiayı birleştirmeye geliyoruz. Beşiktaş ailesi tek yumruk oldukça her sorunun üstesinden beklenenden çok daha kolay gelir. Sorunlar nasıl çözülür, işe nereden başlanır çok iyi biliyoruz. Umutsuzluğa asla yer yok.



AVCI İLE YOLA DEVAM

Teknik direktör Abdullah Avcı hocayla yola devam edeceğiz. Olur da işler kötü gider ayrılmak ister zorla tutmam tabii, zaten öyle bir durumda kendisi de kalmayı istemez. Beşiktaş'ta B planı her zaman var. Bu takım başarılı olacak. 6 haftada bir sezonda başımıza gelebilecek ne varsa geldi.



TARAFTARIN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEM

Mali anlamda en büyük taahhüdüm, şeffaflık ve hesap verilebilir bir bütçe yönetimi. Simit ayran yiyerek para biriktirip bilet alan taraftarın hakkını yedirmem. Kısa vadeli nakit girişini sağlayacağız. Sponsorluk gelirlerinde önemli gelişmeler göreceksiniz. Öz kaynak yapılanması en köklü mali çözüm olacak. Beşiktaş bu darboğazdan çıkacak. Yeni ve temiz sayfa açacağız camia olarak. Tribünlerin çok acele; eski, duygulu, coşkulu haline geri dönmesi lazım. Dünyaya mal olmuş bir taraftarımız var. Yardım kampanyası değil ama taraftarımızın dahil olacağı bir takım projelerimiz var.



TRANSFERDE SİSTEM DEĞİŞTİ

İlk kez burada söyleyeyim. Bu sene transferde sistem değişti. Scout ekibimizde 6 isim var, 2 tane de yurtdışında var ve bunu bizim scout ekibi bilmiyor. Onlar bir rapor, bizimkiler bir rapor veriyor, sonra izliyoruz. Hem ben, hem başkan, Abdullah hoca, yardımcısı Şenol hoca... Sonra arıyorlar önceki takımında tanıdık varsa karakterli mi, haylaz mı, sıkıntıları ne, kulüp neden vermek istiyor diye soruşturuluyor. Direkt kulüpleriyle iletişime geçiyoruz. Ben artık kulübüne gitmem bile.



AHMET NUR ÇEBİ MAĞDURU OYNUYOR

Dernekleri tek tek ziyaret ettim. 50'ye yakın derneğin desteği var. Ahmet Nur Çebi için 18 dernek adına açıklama yaptılar ama toplam 38 kongre üyesi var, 4 derneğin genel kurul üyesi yok, 5 dernek de "Biz böyle açıklama yapmadık" diye geri dönüş yaptı.

Fikret Orman, çalıştığımız süre içerisinde bana sormadan bir şey yapmadı. Fikret Orman, madem seni 6.5 yılı saymadı, bypass edildin, etkin yoktu; neden oturdun o koltukta? "19 senenin devamı" diyor bana, psikolojisi bozulmuş. Bıraksınlar bu acı çekeceğiz işlerini.

Stat yapıldı, ben yaptım... Şampiyon olundu; Şenol hocayla ekiptim, ben yaptım... "Başarının her noktasında ben vardım" diyor ama borç 500'den 2.5'a geldi, "O borç Fikret Orman'ın, ben yokum" diyor. O zaman neden oturdun bunca zaman o koltukta.

Benim haberim olmadan, başkan bana sormadan bir şey yapsa ikinci, üçüncü kez tekrarlasa "Allah'a ısmarladık" derim, biner arabaya giderim. 6.5 sene oturulur mu bu şekilde? Bir de Alves'ten bahsediyorlar. O alındığında ben Metris'teydim, daha Beşiktaş tarihini bilmiyorlar!



AMATÖRLERE TEK SPONSOR

Amatör şubeler Beşiktaş geleneğinde var. İlk defa açıklıyorum ki, çok önemli bir marka ile tüm branşları kapsayacak bir sponsorluk anlaşması için hazırlıklarımızı yapıyoruz ve adım adım hedeflerimizi büyüteceğiz. Sponsor, bu anlaşma çerçevesinde amatör şubeyi tüm giderleriyle üstlenecek. Her şeyi zamanında ödeyecek, sürekli Beşiktaş armasını yukarıya taşıyacak yarışmacı takımlar oluşturacak. Bu anlaşmadan gelen parayı futbol şubesinde kullanmayacağız ya da amatörler için futbol takımının kaynaklarını kullanmayacağız. Kendi kendine yetebilen, bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracak tüm branşlarımız böylece daha sağlıklı olarak faaliyetlerini sürdürecek.