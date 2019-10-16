Vitor Ruiz 3 hafta yok

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir" denildi.

KARA KARTAL EKSİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, cumartesi oynayacağı A.Gücü maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana, milli takımlarında bulunan futbolcular ile tedavisi süren Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve Georges N'Koudou katılmadı. Isınma koşularıyla başlayan idmanda, pas ve kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, üç takımla değişmeli olarak yarı sahada yapılan turnuva maçları ile sona erdi.