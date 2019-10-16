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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Vitor Ruiz 3 hafta yok

Vitor Ruiz 3 hafta yok

'ın yaz transfer döneminde Villareal'den kadrosuna kattığı 'in nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

'ın İspanyol savunma oyuncusu 'in nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir" denildi.

KARA KARTAL EKSİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, cumartesi oynayacağı A.Gücü maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana, milli takımlarında bulunan futbolcular ile tedavisi süren Dorukhan Toköz, , Victor Ruiz ve Georges N'Koudou katılmadı. Isınma koşularıyla başlayan idmanda, pas ve kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, üç takımla değişmeli olarak yarı sahada yapılan turnuva maçları ile sona erdi.

  1. 16.10.2019
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