Fikret Orman: Ben padişah değilim!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kadın basketbol takımının TRC İnşaat ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladığı törenin ardından son basın toplantısını gerçekleştirdi. Yaşadığı kırgınlıkları daha önce anlattığını söyleyen Orman, "Benim kırgınlıklarımı bırakırken anlattım. Hiçbir zaman yorgun değildim. Sadece yaşananları hak etmediğimi düşündüm. 1 senelik bir süreç. Camianın kanaat önderlerini her yerde topladım, yönetime sahip çıkmaları gerektiğini söyledim. Böyle bir destek görmediğim için bıraktım" dedi. Orman, başkan adaylarının kendi yönetiminin devamı olup olmadığıyla ilgili şu yorumu yaptı:

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

"Kimse kimsenin devamı değil. Burası padişahlık değil, ben padişah değilim ve kimse de şehzade değil. Burası Beşiktaş kulübü, herkesin oyu var. Herkes bundan sonraki süreçte hizmet için mücadele edecektir. Ben geldiğim gün 'Şimdi değilse ne zaman' sözüyle gelmiştim. Geldiğimiz günden beri para arıyoruz. 2 tane ikinci başkanım var. Serdal Bey de, Ahmet Bey de bunların şahididir. Hep mücadele ettik. Ben nasıl çözdüysem, onlar da öyle uğraşacaklardır. Aday olmaları bunu yapabileceklerini düşündüklerini gösterir. Aynı mücadeleyi vereceklerdir. Ayrıca benim bir yere gittiğim yok. Ben hep burada olacağım."

GECE 3'TE UYANIP 'PARA' ARIYORDUM

Ben Beşiktaş'a geldiğimde 10 yaşındaydım. İlk tribünde taraftar olarak başladım. Ardından sporculuğumu, sonra da yöneticiliğimi yaptım. Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın asistanlığını yaptım. Ömrümün 12 yılını Beşiktaş'a harcadım. Zorluklarla geldim. Son dönemde gece 3'te uyanıp 'Bugünü nasıl döndüreceğim, ödemeleri nasıl ödeyeceğim' dedim. İnşallah kıymeti anlaşılır."

SEÇİLECEK BAŞKANI DESTEKLERİM

Yeni seçilecek başkanı elinden geldiğince destekleyeceğini belirten Orman, "Bizde düello kültürü yoktur, pusu kültürü vardır. Seçimin ertesi gününde, geziler organizasyonlar yapılıyordu. Seçim bittiği gün seçim süreci başlattılar. Zamanlaması da doğru değildi. Ama ben yeni seçilecek başkanın emrindeyim, ne gerekiyorsa yaparım. Arkadan kulis içinde olmam. Bana bir şey söylenmesine gerek yok, elimden gelen desteği sonuna kadar vereceğim. Haksızlık yapılırsa susmam, çıkar cevaplarını veririm! Bana yapmadılar ama ben gerekli müdahaleleri yerine getiririm" dedi.

BAĞIRANA DEĞİL, SUSKUNLARA KIRGINIM

Tribünlerde kendisi için bağıranlara değil suskun kalanlara daha çok kırgın olduğunu ifade eden Orman, "Başakşehir ile maç yapıyoruz kaptanımız penaltı atacak, 'Yönetim istifa, bilmem ne Burak' diye bağırıyorlar. Ben bağıranlara değil de, susanlara kırgınım. 200 kişi bağırıyor diyorlar geri kalan 39 bin 800 kişi ne yapıyor? Benden sonra gelen başkanların buna müsaade etmemesi lazım" ifadelerini kullandı. Başkan Fikret Orman şöyle devam etti:

"Süleyman (Seba) ağabey iyi ki bu dönemde başkan değildi. Sosyal medyada yazılanlar, küfürler, gruplardan edilen hakaretler, kahrolurdu adam. Devir değişti artık. Her geçen gün daha da zorlaşıyor. Beşiktaş koltuğunu herkes önemsiyor ama insana verdiği manevi zararların da haddi hesabı yok. Stat yapılırken tabiri caizse ben buranın ameleliğini yaptım. 'Başkan tatile çıktı' diye haberler yapıldı. Ben buranın çalışanı değilim."

ADAYLARLA İLGİLİ POLEMİĞE GİRMEM

Beşiktaş başkan adaylarıyla ilgili asla negatif bir şey söylemem. Polemik yaratmak istemem, doğru da bulmuyorum. İsmail Ünal ben asbaşkanken, genel sekreterdi. Önemli hizmetleri olmuştur. Hep uyumlu çalıştık. Stadın yapılmasında da payı olmuştur. Bizim mahallenin çocuğudur. Serdal Adalı ile 2013'te rakip olduk, sonra birlikte çalıştık. Arkamdan iş çeviren birisi değil. İnanılmaz güvenilir birisi. Onunla da mücadele ettik. Arkadan iş çevirme olaylarını o da görmüştü. Sonrasında da ben görüyorsun gel beraber mücadele edelim dedim, geldi. Ahmet ağabey (Çebi) ile beraber girdik bu işe. Bazı zamanlarda arada sürtüşmeler olabilir. Mali konularda büyük destekleri olmuştur. Çok önemli krizlerde, ikimiz de Beşiktaş için birlikte mücadele ettik. Hürser hoca yürekli bir adam. İlk günden çıktı karşımıza aday oldu. Bu seçimde de ilk gün çıkıp aday oldu. Onu hep onore ettim."

ŞENOL GÜNEŞ'LE ANLAŞAN BENİM

Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ile birlikte çok mücadele ettiklerini ifade eden Fikret Orman, "Şenol Güneş ile ben anlaştım. Benim irademle Beşiktaş'ta hocalık yaptı. Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu var, herkes istediğini söyler. Ancak kararlar son olarak başkan tarafından verilir. Çok fazla bir şey söylemeyeyim" dedi.

METE DÜREN GÖREV ALMIYOR

Beşiktaş'ta önceki yönetimlerde görev alan TFF yöneticisi Prof. Mete Düren'den seçim açıklaması geldi. Düren, "Beşiktaş başkan adaylarına seçimde ve seçim sonrasında başarılar dilerken, halen UEFA ve TFF Tıbbi komite üyesi olarak görevlerime devam edeceğimi ve olası Beşiktaş yönetim kurulları aday listelerinde yer almayacağımı dostlarımla paylaşmak isterim" diye konuştu.