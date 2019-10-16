BJK alışveriş merkezi açıldı

Beşiktaş Kulübü'ne ait Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi'nin açılışı, kulüp başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Orman'ın yanı sıra yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı oyuncular Atiba ve Güven Yalçın, dizi oyuncuları ile kongre üyeleri katıldı. Başkan Orman, "Kiracılara bol kazançlar, dolayısıyla herkese bol gelir getirsin" ifadesini kullandı.

YENİ SPONSOR TRC İNŞAAT

Beşiktaş Kulübü, TRC İnşaat ile kadın basketbol takımı için isim sponsorluğu anlaşması yaptı. TRC İnşaat Genel Müdürü Hümeyra Ökçün'e teşekkür eden Başkan Fikret Orman, "TRC İnşaat ile kadın basketbol takımımızın isim sponsorluğu için anlaşma imzaladık. Takımımızın adı Beşiktaş TRC İnşaat oldu. Formamızda da isimleri olacak" diye konuştu. Ökçün de "Bu kızlar herkese umut olacak" ifadelerini kullandı.