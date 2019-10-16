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16 Ekim 2019, Çarşamba
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BJK alışveriş merkezi açıldı

BJK alışveriş merkezi açıldı

Siyah-beyazlı kulübe ait Süleyman 'nin açılışı, başkan ve teknik direktör 'nın katılımıyla gerçekleşti.

Beşiktaş Kulübü'ne ait Süleyman 'nin açılışı, kulüp başkanı 'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Orman'ın yanı sıra yöneticiler, teknik direktör , siyah-beyazlı oyuncular Atiba ve Güven Yalçın, dizi oyuncuları ile kongre üyeleri katıldı. Başkan Orman, "Kiracılara bol kazançlar, dolayısıyla herkese bol gelir getirsin" ifadesini kullandı.

YENİ SPONSOR TRC İNŞAAT

Beşiktaş Kulübü, TRC İnşaat ile kadın basketbol takımı için isim sponsorluğu anlaşması yaptı. TRC İnşaat Genel Müdürü Hümeyra Ökçün'e teşekkür eden Başkan Fikret Orman, "TRC İnşaat ile kadın basketbol takımımızın isim sponsorluğu için anlaşma imzaladık. Takımımızın adı Beşiktaş TRC İnşaat oldu. Formamızda da isimleri olacak" diye konuştu. Ökçün de "Bu kızlar herkese umut olacak" ifadelerini kullandı.

  1. 16.10.2019
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