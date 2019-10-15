Beşiktaş'ta kongreye doğru - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta kongreye doğru

'ta kongreye doğru

Beşiktaş'ta kongreye doğru

'ta pazar günü yapılacak öncesinde 'nin hedefi 'dan dışından gelecek oyları alabilmek. Sadece İstanbul'dan seçime katılacakların oylarına kalınırsa zorlanacaklarını düşünen Çebi ve ekibi, özellikle Anadolu'daki Beşiktaşlılar ile görüşmelere başladı.

ANADOLU'DAKİ OYLAR ÖNEMLİ
'ta pazar günü yapılacak öncesinde 'nin hedefi 'dan dışından gelecek oyları alabilmek. Sadece İstanbul'dan seçime katılacakların oylarına kalınırsa zorlanacaklarını düşünen Çebi ve ekibi, özellikle Anadolu'daki Beşiktaşlılar ile görüşmelere başladı. Çebi'nin yanında yer alan eski yönetici Erdal Torunoğulları, birçok dernek ile şimdiden temasa geçerek görüşmeleri gerçekleştiriyor.

TEKİNOKTAY'DAN BÜYÜK İDDİA!
Başkan adayı Hürser Tekinoktay, Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Tekinoktay, "Biz farklı bir düşüncenin temsilcisiyiz, üç taraf da tüketen taraf. Biz ise üreten tarafız. 6500 kişi kadar katılan olursa biz birinci oluruz. da ikinci olur. Sandıkta bu kadar kişi olursa biz birinci oluruz diye düşünüyorum. Orman, Adalı'nın başkan olmasını istiyor" dedi.

ADALI'DAN VIDAL OPERASYONU
'in başkanlığında şube sorumluluğunu üstlenen Serdal Adalı o dönemde, Quaresma'dan Guti'ye Simao'dan Fernandes'e pek çok yıldız oyuncunun transferinde etkin rol oynamıştı. Verdiği son röportajda "Ben uğraşmam, gider alır gelirim" diyen ve en iyisini getirme sözü veren Adalı'nın, ve Roco'nun menajeri Felicevic'le, 'ın durumunu görüştüğü bildirildi. Serdal Adalı'nın Felicevic'e, "Barca'yı kiralamaya ikna edersek, bizde oynar mı?" diye sorduğu bildirildi.

TORUNOĞULLARI'NDAN İHEANACHO'YA TEKLİF
Nur Çebi'nin listesinde yer alan Erdal Torunoğulları, bir yandan seçim görüşmeleri yaparken, diğer yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Çebi'nin başkan olması durumunda futbolun başına geçireceği Torunoğulları'nın Diaby'nin İngiliz menajeriyle Leicester City'den Iheanacho için görüştüğü iddiaları ortaya atıldı. Torunoğullları'nın 23 yaşındaki Nijeryalı golcüyü 1.5 yıllığına kiralık getirmek için ilk teklifi yaptığı bile konuşuldu.

METİN KEÇELİ: LİSTESİ İYİ OLAN KAZANIR
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden , başkanlığı yönetim listesi iyi olanın kazanacağını ifade etti. Metin Keçeli, "Seçimi listeler kazanacak. Bu kadar büyük yükün altından kalkmak yönetim kurullarının işi. Ekonomik konulardan iyi anlayan kişilerden oluşacak yönetim kurulu, genel kurulun kabulünü görecek" dedi. Keçeli, 'a sahip çıkarak, "Bence Fikret Orman, Onursal Başkan S üleyman Seba'dan sonra son 50 yılın en iyi başkanı" ifadelerini kullandı.

  1. 15.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta kongreye doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN