‘Steven Türkiye’ye gitmez’
Kara Kartal'ın teknik direktörlüğe Glasgow Rangers'ın menajeri Steven Gerrard'ı getireceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili efsanevi ismin eski takım arkadaşı Patrik Berger'den çok çarpıcı bir yorum geldi.
Kara Kartal'ın teknik direktörlüğe Glasgow Rangers'ın menajeri Steven Gerrard'ı getireceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili efsanevi ismin eski takım arkadaşı Patrik Berger'den çok çarpıcı bir yorum geldi. Berger, "Bence Steven, Türkiye'ye gitmeyecektir. Çünkü bu tercih, ona daha iyi bir imkan sunmaz. Elbette nasıl bir karar alacağını bilmiyorum ama bence o, bir gün Liverpool menajeri olmak için çalışıyor" dedi.
- 14.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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