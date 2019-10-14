‘Steven Türkiye’ye gitmez’

Kara Kartal'ın teknik direktörlüğe Glasgow Rangers'ın menajeri Steven Gerrard'ı getireceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili efsanevi ismin eski takım arkadaşı Patrik Berger'den çok çarpıcı bir yorum geldi. Berger, "Bence Steven, Türkiye'ye gitmeyecektir. Çünkü bu tercih, ona daha iyi bir imkan sunmaz. Elbette nasıl bir karar alacağını bilmiyorum ama bence o, bir gün Liverpool menajeri olmak için çalışıyor" dedi.