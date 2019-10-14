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14 Ekim 2019, Pazartesi
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‘Steven ’ye gitmez’

‘Steven Türkiye’ye gitmez’

Kara 'ın teknik direktörlüğe 'ın menajeri 'ı getireceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili efsanevi ismin eski takım arkadaşı 'den çok çarpıcı bir yorum geldi.

Kara 'ın teknik direktörlüğe 'ın menajeri 'ı getireceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili efsanevi ismin eski takım arkadaşı 'den çok çarpıcı bir yorum geldi. Berger, "Bence Steven, 'ye gitmeyecektir. Çünkü bu tercih, ona daha iyi bir imkan sunmaz. Elbette nasıl bir karar alacağını bilmiyorum ama bence o, bir gün menajeri olmak için çalışıyor" dedi.

  1. 14.10.2019
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