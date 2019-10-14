Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı

Cenk Tosun'un Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a imza atmasından, Everton'a satıldığı sürece kadar milli futbolcuyla yakından ilgilenen Torunoğulları'nın hamlesini yaptığı bildirildi. Buna göre Torunoğulları'nın milil futbolcu ile görüşerek Beşiktaş'a gelmeye ikna ettiği ifade edilirken, 28 yaşındaki santrforun da "Erdal ağabey arada sen olursan Beşiktaş'a o zaman dönerim" sözü verdiği iddia edildi. Everton'da şu an forma bulmakta zorlanan Cenk'in kiralama yoluyla takıma katılabileceği kaydedildi. Cenk'in geçen sezonun başından beri siyah- beyazlı takıma geri dönebileceği konuşuluyordu.