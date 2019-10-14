Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi'nin seçilmesi durumunda futbolu teslim edeceği konuşulan Erdal Torunoğulları'nın devre arasında Beşiktaş'a büyük bir hediyesi olacağı iddia edildi.
Cenk Tosun'un Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a imza atmasından, Everton'a satıldığı sürece kadar milli futbolcuyla yakından ilgilenen Torunoğulları'nın hamlesini yaptığı bildirildi. Buna göre Torunoğulları'nın milil futbolcu ile görüşerek Beşiktaş'a gelmeye ikna ettiği ifade edilirken, 28 yaşındaki santrforun da "Erdal ağabey arada sen olursan Beşiktaş'a o zaman dönerim" sözü verdiği iddia edildi. Everton'da şu an forma bulmakta zorlanan Cenk'in kiralama yoluyla takıma katılabileceği kaydedildi. Cenk'in geçen sezonun başından beri siyah- beyazlı takıma geri dönebileceği konuşuluyordu.
- 14.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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