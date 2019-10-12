Son dakika: Serdal Adalı ilk bombayı patlattı! Quaresma dönüyor

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Ricardo Quaresma'nın ileride siyah-beyazlı kulübe dönebileceğini söyledi. İşte Adalı'nın Quaresma sözleri:

"Quaresma belki antrenör olarak geri döner. Ricardo'yu çok severim. Beşiktaş'a gelmeden öncede hayranıydım. Yöneticilik zamanımda da yeni geldiğinde onunla ilgilendim. Sonrasında hak etmediği şekilde apar topar gönderildi. Onda da ben yolcu ettim. Aradan bir süre geçtikten sonra Beşiktaş'a geri döndü. Faydalı da oldu. Devre arasında evime geldi. 'Eşimle sıkıntılar var. Takım bulursam gideceğim' dedi. Ben de 'sezonu bitir, öyle git' dedim.

Karısı eşyalarını toplamış. Son güne kadar 'gideceğim' dedi. Sezon bittikten 1 gün sonra gitti ve yine geldi. 'Bir karar ver artık. Ben sen gidecekmişsin gibi program yapacağım' dedim. Kamp dönemi başladı. 'Kulüp yok' dedi. Riva'daki kampa götürdük. Daha sonra ayrılma kararı aldık ve kendisine ilettik. Gittiği gün Ricardo'nun bizden alacağı yoktu. Her seferinde Ricardo gitmek istiyordu. Jübile yapıp göndermek en büyük isteğimdi. Quaresma, 1.6 milyona gitti ve 600 bin Euro'sunu biz ödedik."