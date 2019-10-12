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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Ozi ve N'Koudou idmanda yok

Ozi ve N'Koudou idmanda yok

, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, tedavisine devam edilen ve antrenmana katılmadı.

dünkü antrenmanda eksik çalıştı. Siyah-beyazlılarda idmana milli takımlarda olan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı bildirildi. İki oyuncu da son oynanan Alanyaspor maçına 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

KARA KARTAL SALONDA HAZIRLANDI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Salonda gerçekleştirilen idman, ısınma ve esneme çalışmasıyla başladı. Antrenman, iki grup halinde denge ve kuvvet çalışmalarının ardından esneme hareketleriyle sona erdi.

  1. 12.10.2019
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