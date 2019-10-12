Ozi ve N'Koudou idmanda yok
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Kevin N'Koudou antrenmana katılmadı.
Beşiktaş dünkü antrenmanda eksik çalıştı. Siyah-beyazlılarda idmana milli takımlarda olan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı bildirildi. İki oyuncu da son oynanan Alanyaspor maçına 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.
KARA KARTAL SALONDA HAZIRLANDI
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Salonda gerçekleştirilen idman, ısınma ve esneme çalışmasıyla başladı. Antrenman, iki grup halinde denge ve kuvvet çalışmalarının ardından esneme hareketleriyle sona erdi.
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Ozi ve N'Koudou idmanda yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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