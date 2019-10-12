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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Çizme'ye

Elneny Çizme'ye

İtalyanlar, ’ın devre arasında Mısırlı orta sahayı isteyeceğini iddia etti. ’ın, bonservisi ’de olan oyuncuyu bırakabileceği belirtildi.

forması giydiği ilk resmi maçta kırmızı kart görerek tepki çeken, sonrasında da beklentilerin altında kalan için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalya'da yayım yapan News adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde FIFA menajeri Sascha Empacher'in dün Milan'ı ziyaret ederek Serie A devine Mısırlı ön liberoyu önerdiğini duyurdu. Haberde 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta kiralık oynadığı belirtildi ve "Milan, 'le anlaşırsa Türkler, Elneny'nin ayrılmasına onay verebilir" ifadesi kullanıldı. Milan'ın ocak ayı ara transfer döneminde çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Devre arasında ciddi bir transfer çalışması yapacak olan Milan'ın Elneny için de Arsenal ile özel olarak görüşeceği ve transferin mümkün olup olmayacağını soracağı ifade edildi.

OZAN KABAK'I DA İSTİYORLAR

Öte yandan Milan'ın Schalke 04'te yeteri kadar süre alamayan Ozan Kabak ve Chelsea'nin Real Mallorca'ya kiraladığı Baba Rahman'ı da istediği detayları paylaşıldı.

  1. 12.10.2019
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