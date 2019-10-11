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11 Ekim 2019, Cuma
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Terörü lanetliyoruz

Terörü lanetliyoruz

Kulübü, 'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen saldırısında şehit olan vatandaşlarımız için resmi site üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı.

kulübü, hain saldırısında şehit olan vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "'nın Akçakale ilçesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz!" denildi.
  1. 11.10.2019
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