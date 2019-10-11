Adriano'dan Beşiktaş paylaşımı

Adriano yaptığı paylaşımda; "Beşiktaş'ta 3 sezon oynamanın zevkine sahip oldum. 1 kez Türkiye Ligi'ni kazandık. Başkan, yönetim, teknik ekip, takım arkadaşlarım ve tüm kulüp çalışanlarıyla birlikte en başından beri bana özel bir sevgisi olan taraftarlara sonsuz teşekkür ederim."



Brezilyalı yıldız geçen sezon sonunda, ülkesinin takımlarından Athletico Paranaense'ye transfer olmuştu.



İşte o paylaşım:

