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11 Ekim 2019, Cuma
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'dan paylaşımı

Adriano'dan Beşiktaş paylaşımı

'tan geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan , hesabından paylaşım yaptı. Beşiktaş'ta 3 sezonda 1 şampiyonluk yaşayan Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta forma giydiği dönemdeki fotoğraflarını paylaşırken, kupa ve şampiyonluk kutlamarı videolarını yayınladı

yaptığı paylaşımda; "'ta 3 sezon oynamanın zevkine sahip oldum. 1 kez Türkiye Ligi'ni kazandık. Başkan, yönetim, teknik ekip, takım arkadaşlarım ve tüm kulüp çalışanlarıyla birlikte en başından beri bana özel bir sevgisi olan taraftarlara sonsuz teşekkür ederim."

Brezilyalı yıldız geçen sezon sonunda, ülkesinin takımlarından Athletico Paranaense'ye transfer olmuştu.

İşte o paylaşım:

  1. 11.10.2019
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