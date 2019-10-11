Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Adriano, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Beşiktaş'ta 3 sezonda 1 şampiyonluk yaşayan Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta forma giydiği dönemdeki fotoğraflarını paylaşırken, kupa ve şampiyonluk kutlamarı videolarını yayınladı
Adriano yaptığı paylaşımda; "Beşiktaş'ta 3 sezon oynamanın zevkine sahip oldum. 1 kez Türkiye Ligi'ni kazandık. Başkan, yönetim, teknik ekip, takım arkadaşlarım ve tüm kulüp çalışanlarıyla birlikte en başından beri bana özel bir sevgisi olan taraftarlara sonsuz teşekkür ederim."
Brezilyalı yıldız geçen sezon sonunda, ülkesinin takımlarından Athletico Paranaense'ye transfer olmuştu.
İşte o paylaşım:
- 11.10.2019
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YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
Adriano'dan Beşiktaş paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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