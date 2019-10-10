Potaya yeni destek
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Özersoylar Grubu ile iş birliği anlaşması yaptı. Törende konuşan Özersoylar Üst Yöneticisi Osman Kürşat Ersoy, Beşiktaş'a destek vermelerinin onur verici olduğunu söyledi.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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