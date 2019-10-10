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10 Ekim 2019, Perşembe
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Potaya yeni destek

Potaya yeni destek

Erkek , ile iş birliği anlaşması yaptı. Törende konuşan Özersoylar Üst Yöneticisi Osman Kürşat Ersoy, Beşiktaş'a destek vermelerinin onur verici olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü, ile Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek 'na destek için iş birliği anlaşması yaptı. Özersoylar Üst Yöneticisi Osman Kürşat Ersoy ise Beşiktaş'a destek vermelerinin onur verici olduğunu vurgulayarak "Gönül verdiğimiz takımımıza forma sponsoru olmak onur verici. Bugün iş birliğinin ilk günü, umarım uzun vadeli iş birliğinin de başlangıcı olur" dedi.
  1. 10.10.2019
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