Fikret Orman ‘Yokum’ dedi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kararında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "Aday olmayacağım" dedi. 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı konusunda birçok dedikodu dolaşan Fikret Orman, söylentilere noktayı koydu. Orman, daha önce yapılan bir toplantıda istifa kararı aldığını açıkladığını hatırlatarak, "Söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Ne hissiyatta olduğumu ifade ettim. O günden bugüne kadar aldığım karar konusunda herhangi bir değişiklik yok. Çok net konuştum ve net olarak ifade ettim" dedi.

KARARIMDAN DÖNMEDİM

Listelerin teslim tarihine 1 gün kalmasına rağmen aday olmak isteyen isimlerin adaylıklarını açıklamadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayanFikret Orman şöyle devam etti: "Benim ifadelerimi ben söylüyorum ama doymuyorlar, bir daha söylüyorum bir daha doymuyorlar. Bu her gün ifade edilecek bir şey değil. Ben kongre kararı aldım ve kongre gününe kadar da kulübü yönetiyoruz. Ben aday olmayacağım dedim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. Bu soruları bana değil, bunun muhataplarına sormak lazım. Ben çok net bir şekilde anlattım, o günden bu yana da herhangi bir açıklamada bulunmadım."

FiKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

-10 kişiyi bağırtıyorlar, sosyal medya üstünde yayınlıyorlar. Nereye gitsem bunlarla karşılaşmaya başladım. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var.

- Ben bu işe girdiğimde Beşiktaş aşkı için girdim. İyi bir hizmet verdiğimi düşünüyorum vicdanen. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum.

- Biz aşk için yapıyoruz bunu arkadaşlarımızla. Biz küfürü hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim.

- Bana küfür edenler daha doğmamışken, ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş'ın sahibidir, doğrudur. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var.