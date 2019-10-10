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10 Ekim 2019, Perşembe
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'ta maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı

, ’in 8'inci haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Gerçekleştirilen antrenmana tedavisine devam edilen ve Georges N’Koudou katılmadı.

'nde teknik direktör yönetimindeki siyah-beyazlılarda, antrenmana milli takımlarda olan oyuncularla tedavisine devam edilen ve Georges N'Koudou katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılan antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

, maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.30'da basına kapalı yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

  1. 10.10.2019
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