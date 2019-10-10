Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay Beşiktaş başkanlığına aday oldu!

Beşiktaş'ın seçimli kongresi öncesinde Serdal Adalı'nın ardından Ahmet Nur Çebi de adaylığını koyacağını duyurdu.

Çarşamba akşam saatlerinde aday olmayacağı aktarılan Çebi'nin, siyah-beyazlı camiadan gelen yoğun baskı neticesinde kuruldan aldığı 250 imzayı divana götürdüğü ve resmi olarak başkan adaylığını koyduğu aktarıldı.

HÜRSER TEKİNOKTAY DA ADAY!

Beşiktaş'ta bir başkan adayının daha adaylığı resmiyet kazandı. Hürser Tekinoktay avukatı aracılığıyla Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanırken başkan adayları da belli oluyor. Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Mayıs ayında da seçime giren Hürser Tekinoktay. Gerekli olan 250 imzayı toplayan Tekinoktay avukatı aracıluğıyla Beşiktaş başkanlığına aday oldu.

SEÇİM PAZAR GÜNÜ

Siyah-beyazlı kulübün kongresi, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.

Fikret Orman yapılacak kongrede aday olmayacağını "Ben söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Kararımı verdim ve o kararımın arkasındayım, Beşiktaş başkanlığını bıraktım ve aday olmayacağım" sözleriyle açıklamıştı.

İşte Nur Çebi'nin Divan Kurulu başkanlığına gönderdiği başvuru belgesi:

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü.

TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevinde bulunmuştur. Babası Yaşar Kaptan Çebi ve kardeşi Tayfun Çebi ile beraber demir çelik sanayiinde, 1964'te Karabük'te babasının kurduğu haddehaneden (demir çelik üretim tesisi) bir adım öteye geçerek, 1990 yılında Çorlu'da bir haddehane yatırımı daha yaptı. Bunu takip eden üç sene sonrasında Marmara Ereğlisi'nde bir liman yatırımı gerçekleştirdi. Onun hemen akabinde bu limanın yapımına gerekçe olan asıl büyük yatırımını yaptı. 2001'de bir buçuk milyon ton kapasiteli demir çelik izabe tesislerini, 2002'de izabe tesisi ile beraber çalışan bir milyon ton kapasiteli haddehaneyi ve 2005'te de kendi enerjisini üretebileceği bir elektrik santralini devreye aldı. Bu arada armatörlük ile ilgili büyük yatırımlar yaptı.

HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?

Tekinoktay, 31 Temmuz 1960 İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Koleji Fen Bölümü'nde okudu. 1993-1994 sezonunda İtalya'nın Lazio Kulübü'nde yaptığı staj sonrasında aktif antrenörlük hayatına başladı. Çalıştırdığı futbolcular arasında çok sayıda A Milli, ümit millî ve genç millî olan futbolcular bulunuyor. Bunlardan bazıları Beşiktaş'ta Yasin Sülün, Mesut Kumcuoğlu, Aydın Tuna, Tunç Kip, Savaş Kaya, Barbaros Yavaşoğlu, Yalçın Ayhan, Ali Cansun Bigeçaslan ve Nihat Kahveci'dir.

2000-2001 sezonunda bir dönem Nevio Scala'nın yardımcılığını yaptı. Beşiktaş'ta ki görevinin ardından 2001-2002 sezonunda şimdiki adı TFF 1. ligi olan o dönemde 2 A Kategorisi takımlarından Çanakkale Dardanelspor Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü. Görev yaptığı süreçte Çanakkale Dardanelspor takımının yaş ortalaması 17 yaşına düşürerek Avrupa'nın en genç takımını yaratmış aynı dönemde 6 kez haftanın takımı seçilmiş ve Türkiye Kupası'nda 16'ya kalmıştır. Hürser Tekinoktay, İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Beşiktaş yönetimi 26 Eylül Perşembe günü yaptığı toplantıda seçim tarihini belirledi.

Siyah beyazlı yönetim şu açıklamayı yaptı:

"Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır."