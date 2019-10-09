Fikret Orman'dan flaş 'adaylık' açıklaması - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Fikret Orman'dan flaş 'adaylık' açıklaması

'dan flaş 'adaylık' açıklaması

Fikret Orman'dan flaş 'adaylık' açıklaması

Kulübü Başkanı , bugün yapılan sponsorluk anlaşması sırasında "Yapılacak kongrede aday olacak mısınız" sorusuna cevap verdi ve "Ben aday olmayacağım dedim" ifadelerini kullandı.

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Orman, "Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. YouTube'da bunlar vardır. Neden, niçin, ne hissiyatta olduğumu ifade ettim ve bir karar verdim. O dediğim noktadan bugüne kadar hiçbir değişikliğim yok. O yüzden benim için yeni bir gündem yok. Çok net konuştum. İnsanlar düşüncelerimi merak ediyorlarsa nereden bulacaklarsa konuşmamı dinlesinler, sorduklarını cevabını almış olurlar. Benim ifadelerim doyurmuyor, bir daha söylüyorum yine doymuyor. Her gün ifade edilecek bir şey değil. Kongre kararı aldım. Kulübü yönettiğimiz tarihte aday olmayacağım dedim. Bundan sonra kaldıraç noktası ben değilim. Sonraki işler gazeteci olarak sizin işiniz" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'dan adaylık açıklaması

'ı artık bıraksın!

  1. 09.10.2019
  2. Güncelleme: 09.10.2019 12:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fikret Orman'dan flaş 'adaylık' açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN