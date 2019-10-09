Fikret Orman'dan flaş 'adaylık' açıklaması

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Orman, "Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. YouTube'da bunlar vardır. Neden, niçin, ne hissiyatta olduğumu ifade ettim ve bir karar verdim. O dediğim noktadan bugüne kadar hiçbir değişikliğim yok. O yüzden benim için yeni bir gündem yok. Çok net konuştum. İnsanlar düşüncelerimi merak ediyorlarsa nereden bulacaklarsa konuşmamı dinlesinler, sorduklarını cevabını almış olurlar. Benim ifadelerim doyurmuyor, bir daha söylüyorum yine doymuyor. Her gün ifade edilecek bir şey değil. Kongre kararı aldım. Kulübü yönettiğimiz tarihte aday olmayacağım dedim. Bundan sonra kaldıraç noktası ben değilim. Sonraki işler gazeteci olarak sizin işiniz" ifadelerini kullandı.

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