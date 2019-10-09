Beşiktaş'tan Adem Ljajic'e uyarı!
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon etkileyici bir performans ortaya koyan ancak bu sezon istenilen performansı veremeyen Adem Ljajic'e teknik heyetten uyarı geldi.
Beşiktaş teknik heyeti, mental sorunlar yaşayan Boşnak asıllı futbolcudan bir an önce kendisini toparlamasını istedi.
2019- 20'ye agresif başlayan ve üst üste sarı kartlar gördüğü için Trabzonspor maçında takımını cezasından dolayı yalnız bırakan Ljajic'in Aytemiz Alanyaspor maçında da vasatı aşamaması sorgulanmaya başladı.
İLK 11'DEKİ YERİ TEHLİKEDE
28 yaşındaki futbolcunun özel hayatına dikkat etmediği ve bundan dolayı mental olarak sorunlar yaşadığı ifade edildi.
Teknik ekip Ljajic ile yaptığı görüşmede ciddi uyarılarda bulunarak, kendisini toplamasını istedi. Alanya maçının ikinci yarısında yerini Diaby'ye bırakan yıldız futbolcu, takım arkadaşının etkili performansıyla forma konusunda da sıkıntıya düştü.
10 numarada başarılı bir oyun ortaya koyan ve 1 de gole imza atan Diaby'nın gelecek maçlarda bu bölgede forma giyeceği belirtildi.
- 09.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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