Ali Naibi: Aboubakar'ı almak için girişimde bulunacağız

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar İstanbul'a gelerek transfer söylentilerini yeniden gündeme taşımıştı. Portekiz basınına konuşan siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ali Naibi ise taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı.



A Bola'ya açıklamalarda bulunan Ali Naibi, Beşiktaş'ın sezon başında transfer görüşmesi yaptığı eski yıldızıyla devre arası transfer döneminde yeniden temasa geçileceğini duyurdu ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ocak ayında Beşiktaş, Aboubakar için bir kez daha girişimde bulunacak. Herkes onu çok sevdiğimizi biliyor. Taraftarlar ona bayılıyor. Büyük bir golcüden bahsediyoruz. Ağustos ayında da almak istemiştik. Aboubakar'ın her zaman Beşiktaş'ta oynamak için bir şansı olacaktır."

Daha önce de kulübün gündemine gelen Kamerunlu golcüyle mali konularda anlaşma sağlanamamıştı. Öte yandan Porto'da geçirdiği sakatlığın ardından göze giremeyen yıldız futbolcunun ocakta takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor.

A BOLA'YI YALANLADI

Öte yandan Ali Naibi bu haber üzerine yaptığı açıklamada, Portekiz gazetesini yalanlayarak böyle bir ifadede bulunmadığını dile getirdi.