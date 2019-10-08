Yara saracak!

Sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda ilk hedef, milli arada sakat oyuncuların iyileşmesini sağlamak... Lider Alanyaspor'u mağlup ederek haftaya keyifli başlamayı hedefleyen Kara Kartal'da moraller üç futbolcunun sakatlığıyla bozulmuş durumda. Alanyaspor maçında diz kapağı çıkar ve kıkırdak kopması yaşan Dorukhan'ın sezonun ilk yarısını kapatması tüm hesapları alt üst ederken, iki oyuncu daha aynı maçta sakatlık geçirdi.

SAVUNMA ZORLUYOR

N'Koudou'nun sağ üst arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu ve Oğuzhan'ın da sol üst arka adalesinde 1'nci derecede zorlanma olduğu açıklanırken; Fransız oyuncunun 3-4 hafta, eski kaptanın ise 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Maça serum alarak çıkan Caner ile ayak bileğindeki ödem nedeniyle yedek başlayan Douglas ile yine kas sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayan Gökhan Gönül için milli ara ilaç gibi gelecek.

HERKES HAZIR OLMALI

Siyah-Beyazlılarda tüm hesaplar, Dorukhan Toköz hariç sakatlıkları bulunan diğer oyuncuların 19 Ekim'deki Ankaragücü maçı olmasa da 27 Ekim'deki G.Saray derbisine yetişmesi üzerine yapılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu konuda sağlık heyetiyle bir görüşme yaptığı ve "Galatasaray maçına kadar Dorukhan Toköz hariç tüm oyuncularımı 90 dakika oynayabilecek şekilde hazır istiyorum" talimatı verdiği öğrenildi.

DORUKHAN'A OPERASYON

Beşiktaş'ın Alanya ile oynadığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan, dün ameliyat oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dorukhan, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

IBRA GİBİ OLMASIN

Dorukhan Toköz, Alanyaspor maçında futbolda diz sakatlıklarının en az görünenini yaşadı. Dizinin yani patellasını örten üçgen şeklindeki kemik bükülme stresi yüzünden yerinden çıktı. Genç oyuncunun çektiği acı Zlatan Ibrahimovic'in Manchester United'ta yaşadığı ve 7 ay sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığı getirdi.

DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ

Genç yıldız Dorukhan Toköz'ün ameliyatını gerçekleştiren Dr. Sarper Çetinkaya, "Dorukhan 3-4 ay içinde tamamen sağlığına kavuşur. Sakatlığın iyisi olmaz ama Allah korusun çapraz bağları da kopabilirdi. Çok daha kötüsü de olabilirdi. Bu Dorukhan karakter ve azminde bir sporcunun rahatlıkla aşabileceği bir sakatlık" yorumunu yaptı.

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI

Dün ameliyat masasına yatan Dorukhan için İspanya ekibi Barcelona'nın da aralarında birçok kulüp ve oyuncu, 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Mesajlarda, genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesi temennisinde bulunuldu. Barcelona kulübü, "Acil şifalar Dorukhan Toköz" paylaşımında bulunurken, Fenerbahçe "Bir an önce sahalara dönmen dileğiyle, geçmiş olsun Dorukhan", Galatasaray "Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Birçok futbolcu da Oğuzhan 'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

HIZLI GERİ DÖNDÜLER

Ortopedi uzmanı Cerrah Mark Frame, Oğuzhan'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili siyah-beyazlıların yüzünü güldüren bir açıklama yaptı. Frame, "Artık doku almak yerine, dizi tekrar orijinal konumuna getirebiliyoruz. Bu sayede çıkartılması ve donanım takılması gereken kemik miktarını azaltıyoruz. Bazı Premier Lig oyuncuları bu tip bir ameliyatları geçirdi ve çok daha hızlı geri döndü" dedi.