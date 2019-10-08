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08 Ekim 2019, Salı
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Fikret Orman bilmecesi

'ta olağanüstü seçime sayılı günler kala, Başkan ve isimleri en çok geçen adayların sessizliklerini koruması kafaları karıştırmış durumda. , “Başkan Orman istifa etmedi” derken Orman’ın “Ben gidince olumsuz hava değişir” açıklaması kafa karıştırdı.

'ta olağanüstü seçime sayılı günler kala, Başkan ve isimleri en çok geçen adayların sessizliklerini koruması kafaları karıştırmış durumda. , "Başkan Fikret Orman istifa etmedi, sadece olağanüstü kongre kararı aldı" derken, Başkan Orman'ın ise Alanya maçı ardından kendisine yöneltilen "Beşiktaş'ta olumsuz hava ne zaman değişecek?" sorusuna "Herhalde ben gidince değişir" yanıtını vermesi kafaları karıştırdı.

ADALI'YI MI DESTEKLİYOR?
Camianın bir kesimi Orman'ın yeniden adaylığını koyacağını dile getirse de, eski yöneticilerin "Orman kesinlikle aday olmayacak" söylemleri sıkça dile getirilmeye devam ediyor. Bu arada İkinci Başkan Adalı'nın, Dorukhan'ı ziyaret ettikleri hastanenin çıkışında Başkan Orman'la birlikte kameraların önüne geçerek yaptığı "Yararlı olacaksam aday olurum" demeci; Orman'ın adaylığı düşünmediği ve Adalı'yı destekleyeceği şeklinde yorumlandı.

PROJELER AÇIKLANSIN
Beşiktaşlı eski yönetici , adayların projelerini açıklamalarını istedi. Erdoğan, "Başkan adaylarından kulübün içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak projelerini açıklamalarını bekliyoruz. Çünkü kulübün üyeleri ortalıkta sürekli sorun ve problem gibi gözüken maddi olayların çözümlü konusunda bilgilenmek istiyor" dedi.

GÜLTİKEN SÜRPRİZİ
1903 Cemiyeti dün bir açıklama yaparak başkan adaylarının olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, "Bu bekleyiş süresi içerisinde, Beşiktaş içinde var olan herkes, her grup gibi bizlerin de gönlünden geçen bir başkan adayımız var; bu aday sayın Ali Gültiken'dir. Bugüne kadar kendisi başkanlık konusu ile ilgili net bir cevap vermemiştir. Vereceği karar her ne olursa olsun, kendisine ve fikrine saygı duyduğumuzu bildiririz" denildi.

  1. 8.10.2019
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