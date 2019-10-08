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08 Ekim 2019, Salı
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'ta adaylar bekleniyor!

Beşiktaş'ta adaylar bekleniyor!

'ta 'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olacak. Yeniden aday olacağını açıklayan , 250 imzayı toplamak üzere. Kulislerde aday olacağı yönünde iddialar olan İkinci Başkan da imzalarını tamamladı. Adalı'nın adaylığını perşembe günü açıklaması bekleniyor. kanadı ise şu anda sessiz.

'ta 13 Ekim'de yapılacak olan, çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olmaya başlıyor. Mayıs ayında yapılan seçimde 'a rakip olan , bu seçimde de aday olacağını açıklamıştı. Tekinoktay, adaylık için gerekli olan 250 ıslak imzalı dilekçeyi toplamak üzere. Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan 'nın da başkan adaylığı için adı geçiyordu. Adalı'nın 250 imzayı topladığı ve adaylığını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. Adaylık açıklamak ve imza toplamak için son gün olan 10 Ekim'de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, liste çalışmalarını da sürdürüyor.

AHMET NUR ÇEBİ BEKLEMEDE

Olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından Beşiktaş'ta tüm gözlerin çevrildiği ise şu ana kadar sessiz. Çebi'nin adaylık için gerekli 250 ıslak imzalı dilekçesini hazır tuttuğu ancak adaylık konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda elbette Beşiktaş başkanlığı gönlümden geçiyor" ifadelerini kullanan Çebi'nin, şu anda başkanlık için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor. Daha önce aday olacağı dedikoduları yayılan Beşiktaş eski Başkanı ise yoğun işleri nedeniyle böyle bir tasarrufunun olmadığını ifade etti.

  1. 08.10.2019
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