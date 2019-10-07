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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Wolves City’yi ezdi

Wolves City’yi ezdi

Siyah-beyazlı takımın hafta içinde 'nde karşılaştığı Wolverhampton, 'de 'nin konuğu oldu. 'nin golleriyle kazanan Wolves, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı; puanını 10'a yükseltti. Manchester City ise bu sezonki 2. yenilgisini yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın hafta içinde 'nde karşılaştığı Wolverhampton, 'de 'nin konuğu oldu. 'nin golleriyle kazanan Wolves, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı; puanını 10'a yükseltti. Manchester City ise bu sezonki 2. yenilgisini yaşadı.

  1. 7.10.2019
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