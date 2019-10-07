Wolves City’yi ezdi

Siyah-beyazlı takımın hafta içinde Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Wolverhampton, Premier Lig'de Manchester City'nin konuğu oldu. Adama Traore'nin golleriyle kazanan Wolves, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı; puanını 10'a yükseltti. Manchester City ise bu sezonki 2. yenilgisini yaşadı.