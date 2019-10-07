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07 Ekim 2019, Pazartesi
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'ta Diaby’den siftah

Beşiktaş'ta Diaby’den siftah

'ın sezon başında transfer ettiği Abdoulay Diaby, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı. İkinci yarının başında Ljajic'in yerine oyuna giren Malili futbolcu, 69. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı; ayrıca kariyerindeki ilk skorunu üretti.

Golün bir başka önemi de 'ın Vodafone Park'taki 200. golü olmasıydı. Mücadelesiyle de geçer not alan 28 yaşındaki futbolcu, son düdükle birlikte Lens'le tribünlere gidip üçlü çektirdi. Diaby "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.

  1. 7.10.2019
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