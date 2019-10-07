Beşiktaş'ta Diaby’den siftah

Golün bir başka önemi de Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 200. golü olmasıydı. Mücadelesiyle de geçer not alan 28 yaşındaki futbolcu, son düdükle birlikte Lens'le tribünlere gidip üçlü çektirdi. Diaby "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.