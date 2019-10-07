Beşiktaş'ta Diaby’den siftah
Kara Kartal'ın sezon başında transfer ettiği Abdoulay Diaby, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı. İkinci yarının başında Ljajic'in yerine oyuna giren Malili futbolcu, 69. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı; ayrıca Beşiktaş kariyerindeki ilk skorunu üretti.
Golün bir başka önemi de Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 200. golü olmasıydı. Mücadelesiyle de geçer not alan 28 yaşındaki futbolcu, son düdükle birlikte Lens'le tribünlere gidip üçlü çektirdi. Diaby "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.
- 7.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Beşiktaş'ta Diaby’den siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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