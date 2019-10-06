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06 Ekim 2019, Pazar
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Yeniden başlasın

Yeniden başlasın

’de 6 maçta 1 galibiyet alarak düşme hattına kadar inen , ’u Vodafone Park’ta ağırlıyor. Hedef lideri devirerek beyaz sayfa açmak ve yükselişe geçmek.

'in 7. haftasında lider 'u konuk edecek olan , üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtarak yeniden beyaz bir sayfa açmanın peşinde... Ligde geride kalan 6 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sadece 5 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, bu akşamki zorlu mücadeleden üç puan alarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Hem Süper Lig, hem de 'nde üst üste kötü sonuçlar alan Kartal, sahadan galibiyetle ayrılarak yaşanan krizi durdurmak istiyor.

DEĞİŞİKLİKLER OLACAK
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ı konuk eden ve 90+3. dakikada yediği golle sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta Avcı, takımı bu maça motive etmek için çabalıyor. Wolves karşısında oynanan futbolun pozitif noktalarını oyuncularına aktaran ve özellikle savunma konusunda rakibi hapsettiklerini oyuncularına hatırlatan Avcı, oyun sisteminde ufak değişiklikler yaparak takımı sahaya sürecek.

ALANYA'YA YENİLMEDİ
Lider Alanyaspor ile biri hazırlık maçı olmak üzere bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 6 karşılaşmada mağlup ederken, 1 mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş rakibine 16 gol kaydederken kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 3 maçta ise siyah-beyazlılar rakibine geçit vermedi. Bu sezon lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 14 puanla zirvede yer alıyor.

ELNENY YİNE CEZALI
Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, ve müsabakalarında da oynayamamıştı.

LJAJIC DÖNÜYOR
Cezası nedeniyle Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyen Adem Ljajic'in de cezası sona erdi. Ancak Wolves maçında beklentileri karşılayamayan Boşnak futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına son dakika karar verilecek.

HASTALAR İYİLEŞTİ
UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile yapılan maçta görev alamayan N'Koudou ile Diaby, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı. 'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak ile Ruiz de bugünkü karşılaşmada oynayabilecek.

GÜVEN YALÇIN ŞÜPHELİ
Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın'ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor. Güven'in son durumu maç saatinde belli olacak.

  1. 6.10.2019
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