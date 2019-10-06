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06 Ekim 2019, Pazar
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açılışa katıldı

Fikret Orman açılışa katıldı

Başkanı , siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden 'ın kızının dükkanının açılışına katıldı.

Başkanı , siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden 'ın kızının dükkanının açılışına katıldı. 'in 'da açtığı organizasyon firmasının açılışında Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin'i tebrik ederek hayırlı işler diledi.

KONGRE NOTLARI

ÜNAL: ÇEKİLMEDİM
Beşiktaş'ın başkan adaylarından İsmail Ünal'ın adaylığını geri çektiğiyle ilgili iddiaların gerçek olmadığı ifade edildi. Eski yönetici Candaş Işık, sosyal medyadan Ünal ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: "Hiç kimse adına adaylıktan çekilmedim, çekilmem. Bu kirli bir oyunu! Şu an sportif ve ekonomik açıdan neler yapabiliriz ona bakıyoruz."

ÇEBİ DURMUYOR
Siyah-beyazlılarda başkanlığın güçlü adaylarından , kongre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eski yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran'la yola çıkmaya hazırlanan Çebi'nin önceliği "yeni bir feda" dönemi. Öncelikle yetenekli Türk gençlerine yatırım yapılacak, Orman yönetiminin aksine harcamalar şeffaf şekilde paylaşılacak.

ADALI'NIN ISRARI
Beşiktaş'ta başkanlığına aday olmasına kesin gözüyle bakılan bir başka isim de, ... Adalı'nın teknik direktör adayının ise Guti olduğu yüksek sesle konuşuluyor. Hatta Guti'nin 'dan gelen teklifi Beşiktaş'ın başına geçme ihtimali bulunduğu için reddettiği, önümüzdeki hafta içerisinde Serdal Adalı ile bir araya geleceği ifade edildi.

  1. 6.10.2019
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