Fikret Orman açılışa katıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican'ın kızının dükkanının açılışına katıldı. Nida Engin'in İstanbul'da açtığı organizasyon firmasının açılışında Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin'i tebrik ederek hayırlı işler diledi.



KONGRE NOTLARI



ÜNAL: ÇEKİLMEDİM

Beşiktaş'ın başkan adaylarından İsmail Ünal'ın adaylığını geri çektiğiyle ilgili iddiaların gerçek olmadığı ifade edildi. Eski yönetici Candaş Işık, sosyal medyadan Ünal ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: "Hiç kimse adına adaylıktan çekilmedim, çekilmem. Bu kirli bir sosyal medya oyunu! Şu an sportif ve ekonomik açıdan neler yapabiliriz ona bakıyoruz."



ÇEBİ DURMUYOR

Siyah-beyazlılarda başkanlığın güçlü adaylarından Ahmet Nur Çebi, kongre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eski yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran'la yola çıkmaya hazırlanan Çebi'nin önceliği "yeni bir feda" dönemi. Öncelikle yetenekli Türk gençlerine yatırım yapılacak, Orman yönetiminin aksine harcamalar şeffaf şekilde paylaşılacak.

ADALI'NIN ISRARI

Beşiktaş'ta başkanlığına aday olmasına kesin gözüyle bakılan bir başka isim de, Serdal Adalı... Adalı'nın teknik direktör adayının ise Guti olduğu yüksek sesle konuşuluyor. Hatta Guti'nin Yunanistan'dan gelen teklifi Beşiktaş'ın başına geçme ihtimali bulunduğu için reddettiği, önümüzdeki hafta içerisinde Serdal Adalı ile bir araya geleceği ifade edildi.