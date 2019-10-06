Fikret Orman açılışa katıldı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican'ın kızının dükkanının açılışına katıldı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican'ın kızının dükkanının açılışına katıldı. Nida Engin'in İstanbul'da açtığı organizasyon firmasının açılışında Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin'i tebrik ederek hayırlı işler diledi.
KONGRE NOTLARI
ÜNAL: ÇEKİLMEDİM
Beşiktaş'ın başkan adaylarından İsmail Ünal'ın adaylığını geri çektiğiyle ilgili iddiaların gerçek olmadığı ifade edildi. Eski yönetici Candaş Işık, sosyal medyadan Ünal ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: "Hiç kimse adına adaylıktan çekilmedim, çekilmem. Bu kirli bir sosyal medya oyunu! Şu an sportif ve ekonomik açıdan neler yapabiliriz ona bakıyoruz."
ÇEBİ DURMUYOR
Siyah-beyazlılarda başkanlığın güçlü adaylarından Ahmet Nur Çebi, kongre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eski yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran'la yola çıkmaya hazırlanan Çebi'nin önceliği "yeni bir feda" dönemi. Öncelikle yetenekli Türk gençlerine yatırım yapılacak, Orman yönetiminin aksine harcamalar şeffaf şekilde paylaşılacak.
ADALI'NIN ISRARI
Beşiktaş'ta başkanlığına aday olmasına kesin gözüyle bakılan bir başka isim de, Serdal Adalı... Adalı'nın teknik direktör adayının ise Guti olduğu yüksek sesle konuşuluyor. Hatta Guti'nin Yunanistan'dan gelen teklifi Beşiktaş'ın başına geçme ihtimali bulunduğu için reddettiği, önümüzdeki hafta içerisinde Serdal Adalı ile bir araya geleceği ifade edildi.
- 6.10.2019
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Fikret Orman açılışa katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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