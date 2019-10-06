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06 Ekim 2019, Pazar
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: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız

Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız

'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olacağı açıklanan 'ü hastanede ziyaret eden takım kaptanı , ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan 'ün diz kapağında çıkık ve kıkırdak kopması tespit edildi. Takımın tecrübeli isimlerinden , Dorukhan Toköz'ü kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Burak Yılmaz, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DORUKHAN'A İNANIYORUZ, HEPİMİZ ONUNLAYIZ"

Sağlık açısından kendisinin bir şeyler söylemesinin doğru olmayacağını ifade eden Burak Yılmaz, "Onu doktorlar açıklar. Tabii ki çok üzgünüz. Konuştuk, morali çok bozuk, çok üzüntülü. Ama inşallah toparlayacak. Biz inanıyoruz. Hepimiz onunlayız. Hiç kimse yalnız bırakmadı. Genç, güçlü, aslan gibi… İnşallah en yakın zamanda aramıza geri dönecektir" şeklinde konuştu.

YÖNETİM VE FUTBOLCULAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Dorukhan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından birçok yönetici ve futbolcu da Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Ali Naibi ile futbolculardan Burak Yılmaz, Caner Erkin, , N'Koudou, Orkan Çınar, Güven Yalçın ve Necip Uysal gibi isimlerde Dorukhan Toköz'ü yalnız bırakmadı.

  1. 06.10.2019
  2. Güncelleme: 06.10.2019 23:29
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