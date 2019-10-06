Beşiktaş'ta Dorukhan'dan sonra 2 futbolcudan daha sakatlık haberi geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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'ta Dorukhan'dan sonra 2 futbolcudan daha sakatlık haberi geldi

Beşiktaş'ta Dorukhan'dan sonra 2 futbolcudan daha sakatlık haberi geldi

'ta galibiyeti ile moraller toparlanır gibi olsa da art arda gelen sakatlık haberleri keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlılarda genç futbolcu Dorukhan Toköz, Alanyaspor maçının 73. dakikasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi ve ameliyat olacağı açıklandı. Beşiktaş'ta Dorukhan şoku yaşanırken 2 futbolcudan daha sakatlık haberi geldi.

Siyah-beyazlılarda sakatlık listesi kabardı. Kulübü, Aytemiz ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve 'un tedavilerine başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR tetkikleri sonucu N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan'ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  1. 06.10.2019
  2. Güncelleme: 06.10.2019 23:38
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