Beşiktaş'ta Dorukhan'dan sonra 2 futbolcudan daha sakatlık haberi geldi
Beşiktaş'ta Alanyaspor galibiyeti ile moraller toparlanır gibi olsa da art arda gelen sakatlık haberleri keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlılarda genç futbolcu Dorukhan Toköz, Alanyaspor maçının 73. dakikasında dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi ve ameliyat olacağı açıklandı. Beşiktaş'ta Dorukhan şoku yaşanırken 2 futbolcudan daha sakatlık haberi geldi.
Siyah-beyazlılarda sakatlık listesi kabardı. Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR tetkikleri sonucu N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan'ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 06.10.2019
- Güncelleme: 06.10.2019 23:38
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Beşiktaş'ta Dorukhan'dan sonra 2 futbolcudan daha sakatlık haberi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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