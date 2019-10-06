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06 Ekim 2019, Pazar
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'a bir şok daha! Yeni ve ...

Beşiktaş'a bir şok daha! Yeni transfer ve ayrılık...

Lige istediği gibi başlayamayan ve yönetim kısmında da belirsizlikler yaşayan 'ta sıcak saatler yaşanıyor... Sezon başında Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı için 'dan flaş bir iddia geldi. Mısır basını, Elneny'nin Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu ve Ocak ayında takım değiştirmek istediğini belirtti.

'ın Arsenal'den kiraladığı için ülkesi 'dan çarpıcı bir açıklaması ortaya atıldı.

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan 27 yaşındaki futbolcunun hem UEFA Avrupa Ligi hem de 'de aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle siyah beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.

"BEŞİKTAŞ'IN SIKINTILI SÜRECİ NEDENİYLE..."

Mısır sitesinden yapılan açıklamada, "Elneny, Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntılı süreç nedeniyle başka bir kulübe transfer olmanın kendisi için daha iyi olabileceğini düşünüyor." sözleri kullanıldı.

Elneny, Beşiktaş'ta sadece 3 maça çıkabilirken Süper Lig'de ise 6 haftada 76 dakika sahada kalabildi.

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  1. 06.10.2019
  2. Güncelleme: 06.10.2019 11:12
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