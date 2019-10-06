Lige istediği gibi başlayamayan ve yönetim kısmında da belirsizlikler yaşayan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Sezon başında Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny için Mısır'dan flaş bir iddia geldi. Mısır basını, Elneny'nin Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu ve Ocak ayında takım değiştirmek istediğini belirtti.
Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny için ülkesi Mısır'dan çarpıcı bir transfer açıklaması ortaya atıldı.
Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan 27 yaşındaki futbolcunun hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle siyah beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.
"BEŞİKTAŞ'IN SIKINTILI SÜRECİ NEDENİYLE..."
Mısır sitesinden yapılan açıklamada, "Elneny, Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntılı süreç nedeniyle başka bir kulübe transfer olmanın kendisi için daha iyi olabileceğini düşünüyor." sözleri kullanıldı.
Elneny, Beşiktaş'ta sadece 3 maça çıkabilirken Süper Lig'de ise 6 haftada 76 dakika sahada kalabildi.
- 06.10.2019
- Güncelleme: 06.10.2019 11:12
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Beşiktaş'a bir şok daha! Yeni transfer ve ayrılık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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