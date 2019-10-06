Beşiktaş'a bir şok daha! Yeni transfer ve ayrılık...

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny için ülkesi Mısır'dan çarpıcı bir transfer açıklaması ortaya atıldı.

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan 27 yaşındaki futbolcunun hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle siyah beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.

"BEŞİKTAŞ'IN SIKINTILI SÜRECİ NEDENİYLE..."

Mısır sitesinden yapılan açıklamada, "Elneny, Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntılı süreç nedeniyle başka bir kulübe transfer olmanın kendisi için daha iyi olabileceğini düşünüyor." sözleri kullanıldı.

Elneny, Beşiktaş'ta sadece 3 maça çıkabilirken Süper Lig'de ise 6 haftada 76 dakika sahada kalabildi.