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06 Ekim 2019, Pazar
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Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI

'in 7. haftasında sezona iyi bir başlangıç yapamayan sahasında lig lideri Aytemiz 'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Cemil Usta Sezonu'nun 7. haftasında evinde ligde lider konumda bulunan Aytemiz 'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Caner, Victor Ruiz, Vida, Lens, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Burak.

Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.


ALANYASPOR'A KARŞI KAYBETMEDİ

Alanyaspor ile biri hazırlık maçı olmak üzere bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelen , rakibini 6 karşılaşmada mağlup ederken 1 mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş rakibine 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 3 maçta ise siyah-beyazlılar rakibine geçit vermedi.

  1. 06.10.2019
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