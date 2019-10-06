Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 7. haftasında sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş sahasında lig lideri Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7. haftasında Beşiktaş evinde ligde lider konumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Caner, Victor Ruiz, Vida, Lens, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Burak.
Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.
ALANYASPOR'A KARŞI KAYBETMEDİ
Alanyaspor ile biri hazırlık maçı olmak üzere bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 6 karşılaşmada mağlup ederken 1 mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş rakibine 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 3 maçta ise siyah-beyazlılar rakibine geçit vermedi.
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Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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