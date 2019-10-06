Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 7. haftasında Beşiktaş evinde ligde lider konumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Caner, Victor Ruiz, Vida, Lens, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Burak.

Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse.





ALANYASPOR'A KARŞI KAYBETMEDİ

Alanyaspor ile biri hazırlık maçı olmak üzere bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 6 karşılaşmada mağlup ederken 1 mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş rakibine 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 3 maçta ise siyah-beyazlılar rakibine geçit vermedi.