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05 Ekim 2019, Cumartesi
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‘Tosun Paşa’yı satıyorlar

‘Tosun Paşa’yı satıyorlar

İki sezon önce 28 milyon euro'luk rekor bir bedelle ekiplerinden Everton'a olan , devre arasında 'den ayrılabilir.

Beşiktaş'tan Everton'a olan ancak istediği kadar forma giyme şansı bulamayan , devre arasından Ada'dan ayrılabilir. İngiliz basınında çıkan habere göre Everton, Milli futbolcunun satış ücretinin 11 milyon euro olduğunu açıkladı. Teknik direktör Silva'nın kadroda düşünmediği Cenk, Everton'da Moise Kean ve Dominic Calvert- Lewin'in ardından 3. forvet konumuna düşmüştü. Ocak'ta Cenk Tosun ile yollarını ayırmayı düşünen Everton, istediği ücreti alması halinde golcü futbolcu ile yollarını ayıracak. Cenk Tosun için siyahbeyazlıların önümüzdeki hafta içerisinde 'ye giderek Everton kulübüyle masaya oturması bekleniyor.
  1. 5.10.2019
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