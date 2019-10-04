Beşiktaş maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
Beşiktaş- Wolverhampton maçının ardından üzücü bir haber geldi. Bir taraftar kalp krizi geçirdi. Tribündekiler uyarısı sonrası sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Beşiktaş'ın Wolverhampton'a son saniyelerde yenilmesiyle kalp krizi geçiren bir taraftar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş- Wolverhampton maçının ardından üzücü bir haber geldi. Bir taraftar kalp krizi geçirdi. Tribündekiler uyarısı sonrası sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Beşiktaş'ın Wolverhampton'a son saniyelerde yenilmesiyle kalp krizi geçiren bir taraftar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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