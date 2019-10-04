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04 Ekim 2019, Cuma
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‘Başkan şu anda aday değil’

‘Başkan şu anda aday değil’

yöneticisi 'ın sözleri güne damga vurdu. Başkan 'ın seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Atalay, "Başkan şu anda aday değil. söylediği sözlerin bugün de arkasında.

yöneticisi 'ın sözleri güne damga vurdu. Başkan 'ın seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Atalay, "Başkan şu anda aday değil. söylediği sözlerin bugün de arkasında. İstifa etmedi, kararı aldı. Fikret Orman, aday olduğunda hiçbir aday yoktu. Başkan para buldu, stat yaptı, transfer yaptı, şampiyon yaptı. Beşiktaş camiası şov seven yöneticileri sevmez. Biz ekolünden geliyoruz" açıklamasında bulundu.

  1. 4.10.2019
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