‘Başkan şu anda aday değil’
Beşiktaş yöneticisi Deniz Atalay'ın sözleri güne damga vurdu. Başkan Fikret Orman'ın seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Atalay, "Başkan şu anda aday değil. İlk gün söylediği sözlerin bugün de arkasında.
Beşiktaş yöneticisi Deniz Atalay'ın sözleri güne damga vurdu. Başkan Fikret Orman'ın seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Atalay, "Başkan şu anda aday değil. İlk gün söylediği sözlerin bugün de arkasında. İstifa etmedi, seçim kararı aldı. Fikret Orman, aday olduğunda hiçbir aday yoktu. Başkan para buldu, stat yaptı, transfer yaptı, şampiyon yaptı. Beşiktaş camiası şov seven yöneticileri sevmez. Biz Süleyman Seba ekolünden geliyoruz" açıklamasında bulundu.
- 4.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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