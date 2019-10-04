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04 Ekim 2019, Cuma
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Avı unuttu

Avı unuttu

yönetimindeki siyah-beyazlılar, ’nde Wolves’a 90+3’te yediği golle boyun eğdi. Kartal, son 6 maçında 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

yine istediğini alamadı. K Grubu 2. maçında İngiliz ekibi Wolves'i ağırlayan siyah-beyazlılar 90+3. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. ; mücadele, pozisyon ve seyir zevki açısından kısır geçen karşılaşmanın ikinci yarısında rakip kalede daha fazla baskı kurmaya çalışsa da umduğunu bulamadı; Wolves'in son dakikada geliştirdiği atakta Willy Boly'yi durduramadı.

HİÇ UMUT VERMİYOR
Bu sonucun ardından üst üste 6. maçında da galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, yönetiminde kazanmayı unuttu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Avrupa Ligi'nde ikide sıfır çeken Kara Kartal, grupta 4. sırada kaldı. 2-2 biten Braga-S.Bratislava mücadelesiyle iki takım 4 puana yükselirken, Wolves de 3 puan oldu. Beşiktaş, taraftarına bir üst tur için hiçbir umut vermiyor.

AH VIDA VAH VIDA
Kartal ikinci yarıda gole çok yaklaştı. Kenar ortasına mükemmel yükselen herkesten yukarıda topa vurdu. Hırvat stoperin kafayla vurduğu bu şutu kaleci Rui Patricio dahil herkes izlerken meşin yuvarlak direği sıyırıp auta gitti. Tribünler kaçan bu gole yandı.

BEKLER YABANCI OLDU
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte , sol bekte ise 'e şans tanıyordu. Dün ise Wolverhampton karşısında sağ kanadı Douglas, solu ise Rebocho savundu. Beşiktaş'ın hocası Avcı, Caner Erkin'i hücumun sol kanadında kullanmayı tercih etti.

AVCI'DAN ROTASYON
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı dünkü Wolverhampton karşılaşmasında 6 ismi değiştirdi. , , Gökhan Gönül, Tyler Boyd, ve Kevin N'Koudou'nun yerlerine Douglas, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Güven Yalçın, Adem Ljajic ve oynadı.

PROTESTOYA ENGEL
Dün akşamki karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Jeremain Lens oyundan çıkarken, tribünlerden yükselen ıslığı kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida engelledi. Hırvat futbolcu, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti.

  1. 4.10.2019
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