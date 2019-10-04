42’de direğe takıldık
Siyah-Beyazlı temsilcimiz ilk yarıda akınlarını genelde Rebocho ve Caner Erkin'in bulunduğu sol kanattan gerçekleştirdi. Beşiktaş devre biterken gole yaklaştı. Caner’in ortasında Necip sektirdi. Savunmaya çarpan top direkten geri geldi
Siyah-Beyazlı temsilcimiz ilk yarıda akınlarını genelde Rebocho ve Caner Erkin'in bulunduğu sol kanattan gerçekleştirdi. 42. dakikada Caner Erkin'in içeri sert kestiği topu Necip Uysal arkaya doğru aşıttı. Savunmanın ters vuruşu Portekizli kaleci Rui Patricio'yu çaresiz bıraktı. Ancak meşin yuvarlak direkten geri geldi. Dorukhan'ın tamamlamaya çalıştığı topu savunma blokladı.
BRAGA-BRATISLAVA BERABERE
Beşiktaş'ın grubundaki diğer karşılaşmada Braga ile Bratislava karşılaştı. Mücadele 2-2'lik sonuçla tamamlandı. Braga'nın gollerini Viana ve Galeno kaydetti. Slovan Bratislava'nın sayıları ise Viana (kendi kalesine) ve Sporar'dan geldi.
- 4.10.2019
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan sıra dışı antrenman!
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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