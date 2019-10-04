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04 Ekim 2019, Cuma
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42’de direğe takıldık

42’de direğe takıldık

Siyah-Beyazlı temsilcimiz ilk yarıda akınlarını genelde Rebocho ve 'in bulunduğu sol kanattan gerçekleştirdi. devre biterken gole yaklaştı. Caner’in ortasında Necip sektirdi. Savunmaya çarpan top direkten geri geldi

Siyah-Beyazlı temsilcimiz ilk yarıda akınlarını genelde Rebocho ve 'in bulunduğu sol kanattan gerçekleştirdi. 42. dakikada Caner Erkin'in içeri sert kestiği topu arkaya doğru aşıttı. Savunmanın ters vuruşu Portekizli kaleci Rui Patricio'yu çaresiz bıraktı. Ancak meşin yuvarlak direkten geri geldi. Dorukhan'ın tamamlamaya çalıştığı topu savunma blokladı.

BRAGA-BRATISLAVA BERABERE
'ın grubundaki diğer karşılaşmada Braga ile Bratislava karşılaştı. Mücadele 2-2'lik sonuçla tamamlandı. Braga'nın gollerini Viana ve Galeno kaydetti. Slovan Bratislava'nın sayıları ise Viana (kendi kalesine) ve Sporar'dan geldi.

  1. 4.10.2019
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