Wolverhampton maçı öncesi Beşiktaş'ta şok! Diaby...
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda bugün Vodafone Park Stadyumu'nda yapacağı Wolverhampton maçı öncesi Abdoulay Diaby, hastalığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında bu akşam saat 19.55'te İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'u konuk edecek Beşiktaş'ta Abdoulay Diaby, mide rahatsızlığı ve kusma şikayeti nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece kamp kadrosunda yer alan oyuncumuz Diaby gece yaşadığı bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı" denildi.
- 03.10.2019
- Güncelleme: 03.10.2019 18:45
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
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Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
Wolverhampton maçı öncesi Beşiktaş'ta şok! Diaby... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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