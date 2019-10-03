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03 Ekim 2019, Perşembe
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maçı öncesi 'ta şok! Diaby...

Wolverhampton maçı öncesi Beşiktaş'ta şok! Diaby...

'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda bugün Vodafone Park Stadyumu'nda yapacağı maçı öncesi , hastalığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında bu akşam saat 19.55'te İngiltere Premier Lig ekibi 'u konuk edecek 'ta , mide rahatsızlığı ve kusma şikayeti nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece kamp kadrosunda yer alan oyuncumuz Diaby gece yaşadığı bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı" denildi.

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 18:45
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