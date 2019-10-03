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03 Ekim 2019, Perşembe
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'ta ! ...

Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...

K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan 'ta şoku yaşanıyor. haberine göre; siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.

'a K Grubu 2. maçında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı maç öncesi şok haber geldi. Siyah beyazlılarda 'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Wolverhampton maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 13:39
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