Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Son dakika haberine göre; siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. maçında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı maç öncesi şok haber geldi. Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Wolverhampton maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.
- 03.10.2019
- Güncelleme: 03.10.2019 13:39
- Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
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Toplam 2
Yorum
Taraftar Adam gibi maç seyretmeyi öğrenemedik
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Erol Kaynar adaylığını açıkladı
Toplam 2
Yorum
sebo çok iyi bir insan ama bir bir olumsızluklar olmaya başlarsa panikler daha kötü olur yönetime seçilirse daha faydalı olur
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Erol Kaynar adaylığını açıkladı
Toplam 2
Yorum
sebo çok iyi bir insan ama bir bir olumsızluklar olmaya başlarsa panikler daha kötü olur yönetime seçilirse daha faydalı olur
Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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