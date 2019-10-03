Beşiktaş maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

Beşiktaş - Wolverhampton maçının ardından üzücü bir haber geldi. Bir taraftar kalp krizi geçirdi. Tribündekiler uyarısı sonrası sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Beşiktaş'ın Wolverhampton'a son saniyelerde yenilmesiyle kalp krizi geçiren bir taraftar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.