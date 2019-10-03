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03 Ekim 2019, Perşembe
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maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

Beşiktaş maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

- maçının ardından üzücü bir haber geldi. Bir taraftar kalp krizi geçirdi. uyarısı sonrası sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı.

- maçının ardından üzücü bir haber geldi. Bir taraftar kalp krizi geçirdi. uyarısı sonrası sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Beşiktaş'ın Wolverhampton'a son saniyelerde yenilmesiyle kalp krizi geçiren bir taraftar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

  1. 04.10.2019
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