Rahmi Koç’la bir araya geldi

Beşiktaş'ta seçim heyecanı her geçen gün artarken; camianın önemli isimlerinden Rahmi Koç'un, Fikret Orman ile bir görüşme yaptığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre Rahmi Koç'un yapılan görüşmede "Bu şekilde bırakmamalısın. Bir kez daha düşün ve başkanlık için yeniden adaylığını koy. Daha yapacağın işler var" dediği öğrenildi. Fikret Orman'ın ilerleyen günlerde karar vereceğini Rahmi Koç'a ilettiği belirtildi.

GÜLTİKEN SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ali Gültiken, olağanüstü seçim kongresine aday olmayı düşünüyor. Gültiken'in, camianın önde gelen isimlerinden Tuncay Özilhan ile görüşerek destek aldığı ve kesin kararını perşembe gününe kadar vereceği iddia edildi. Bu arada adaylık için adı geçin İsmail Ünal cephesi ise sessizliğini koruyor.