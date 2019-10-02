Rahmi Koç’la bir araya geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Rahmi Koç’la bir araya geldi

’la bir araya geldi

Rahmi Koç’la bir araya geldi

'ta heyecanı her geçen gün artarken; camianın önemli isimlerinden 'un, ile bir görüşme yaptığı ve "Bu şekilde bırakmamalısın" dediği belirtildi.

'ta heyecanı her geçen gün artarken; camianın önemli isimlerinden 'un, ile bir görüşme yaptığı ifade edildi. Spor'un haberine göre Rahmi Koç'un yapılan görüşmede "Bu şekilde bırakmamalısın. Bir kez daha düşün ve başkanlık için yeniden adaylığını koy. Daha yapacağın işler var" dediği öğrenildi. Fikret Orman'ın ilerleyen günlerde karar vereceğini Rahmi Koç'a ilettiği belirtildi.

GÜLTİKEN SÜRPRİZİ
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ali Gültiken, olağanüstü seçim kongresine aday olmayı düşünüyor. Gültiken'in, camianın önde gelen isimlerinden ile görüşerek destek aldığı ve kesin kararını perşembe gününe kadar vereceği iddia edildi. Bu arada adaylık için adı geçin İsmail Ünal cephesi ise sessizliğini koruyor.

  1. 2.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rahmi Koç’la bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN