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02 Ekim 2019, Çarşamba
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İşte 'ın yeni başkan adayı!

İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı!

'ta 'ın istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için adaylar netleşmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda eski yöneticilerden Erol Kaynar başkanlığa adaylığını koymaya hazırlanırken, Fikret Orman'ın da bir daha başkanlığa aday olmayacağı öğrenildi...

Ayrıntılar birazdan...
  1. 02.10.2019
  2. Güncelleme: 02.10.2019 12:28
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