İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı!
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğu için adaylar netleşmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda eski yöneticilerden Erol Kaynar başkanlığa adaylığını koymaya hazırlanırken, Fikret Orman'ın da bir daha başkanlığa aday olmayacağı öğrenildi...
- 02.10.2019
- Güncelleme: 02.10.2019 12:28
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MAÇ SONUCU Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Baha Avrupa Fatih’i cim bom bom , son 29 Avrupa maçında 2 galibiyet !
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Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
karakartal Ahmet nur çebi bana güvenilir bir insan gibi geliyor kendisini seviyoruz
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Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
huseyn53 Çebi Abi gelecek başka bir yolu yok....
İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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