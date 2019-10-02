CANLI | Abdullah Avcı basın toplantısı düzenliyor
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson ile birlikte Avrupa maçları öncesi basın toplantısı düzenliyor.
- 02.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
CANLI | Abdullah Avcı basın toplantısı düzenliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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