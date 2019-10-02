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02 Ekim 2019, Çarşamba
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| basın toplantısı düzenliyor

CANLI | Abdullah Avcı basın toplantısı düzenliyor

teknik direktörü , tecrübeli oyuncu ile birlikte Avrupa maçları öncesi basın toplantısı düzenliyor.

ASpor CANLI YAYIN

  1. 02.10.2019
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