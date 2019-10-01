Tekinoktay: Değişmeliyiz
Beşiktaş başkan adayı Hürser Tekinoktay: "Göreve gelirsek Spor işletme modelimizi hemen kuracağız. Daha önce prensipte anlaştığımız Toshack'la ve Rasim hocayla tekrar görüşüp anlaşacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Abdullah Avcı da idari olarak kötü yönetilen bir süreç yaşadı"
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
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Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
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tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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