Tekinoktay: Değişmeliyiz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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Tekinoktay: Değişmeliyiz

Tekinoktay: Değişmeliyiz

başkan adayı : "Göreve gelirsek Spor işletme modelimizi hemen kuracağız. Daha önce prensipte anlaştığımız Toshack'la ve Rasim hocayla tekrar görüşüp anlaşacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Abdullah Avcı da idari olarak kötü yönetilen bir süreç yaşadı"

'ta 20 Ekim'de yapılacak olan seçimde aday olacağını açıklayan kötü gidişatın sonlanması gerektiğini söyledi. Tekinoktay, "Göreve gelirsek Spor işletme modelimizi hemen kuracağız. Daha önce prensipte anlaştığımız Toshack'la ve Rasim hocayla tekrar görüşüp anlaşacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Abdullah Avcı da idari olarak kötü yönetilen bir süreç yaşadı" dedi.
  1. 1.10.2019
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