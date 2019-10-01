Kartal nereye uçuyor?

Süper Lig'e süper kötü bir başlangıç yaparak 16. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta sular durulmak bilmiyor. Deplasmandaki 4-1'lik Trabzonspor yenilgisiyle 6'ncı hafta sonunda 16'ncı sıraya gerileyen Beşiktaş, hem yönetim, hem ekonomik, hem de takım bazında tam anlamıyla dibe batmaktan kurtulamıyor. Futboluyla büyük eleştiri alan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Avcı da taktik açıdan hayal kırıklığı yaşattı. Başkan Fikret Orman ise ekonomik sıkıntıların artması ve kötü gidişat sebebiyle olağanüstü kongre kararı aldı.

KÜME DÜŞME HATTINA KADAR İNDİ

Avcı'nın Kartalları, 6'ncı hafta sonunda hücum üretemeyen, gol atamayan ve üstüne üstlük maç başına 2.3 gol yeme ortalaması olan bir takım haline geldi. 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak lig tarihinin en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlılar, düşme hattı olan 16'ncı sıraya kadar gerilerken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Averaj açısından da facia bir görüntü sergileyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'yle beraber 7 resmi maçta 10 gol atıp, 16 gol yedi ve -6 averaja sahip oldu.

BAŞKAN ORMAN KİMSEYLE KONUŞMUYOR

Başkan Orman'ın 'ayrılık' kararı aldığını açıklamasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı. Toplantıda Başkan Orman ve yönetimi istifa etmezken, 20 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesine karar verilmişti. Fakat son günlerde yöneticilerin bile telefonuna çıkmayan, Başkan Orman'ın istifa etmemesi, tekrar aday olacağı yönünde yorumlara neden olurken, Orman'dan bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. Takımın formsuz olması, yönetimde de yaşanan belirsizlik, siyah-beyazlı camiada büyük bir kriz doğurdu.

AVCI DESTEK, TARAFTAR İSTİFA İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise taraftarlardan destek isterken, siyah beyazlı takıma gönül verenler pek de aynı fikirde değil. Beşiktaşlılar, olağanüstü kongre kararının ardından Trabzonspor mağlubiyetiyle okları bu kez Abdullah Avcı'ya çevirdi. Beşiktaşlı taraftarlar; farklı kaybedilen Trabzonspor derbisinin ardından taraftardan 'destek' isteyen Avcı'yı 'istifaya' davet etti. Perşembe günü oynanacak Wolverhampton karşılaşması teknik direktör Avcı'nın nihai kararını vermesi için son şans olarak gösteriliyor.

KONGRE 'ÇÖZÜM' OLUR MU?

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü kongrenin, siyah-beyazlıları içinde bulunduğu durumdan çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor. Çünkü 2.5 milyarı aşan borcun ödenmesi hiç de kolay değil. Sezon sonuna kadar ödenmesi gereken kredi ve faiz rakamının 500 milyon TL olduğu, futbolcu ödemeleri için de kısa vadede ekstra 100 milyon TL gerektiği kongre kararının ardından en çok dile getirilen iki konu.

YENİ GELENLERİN KATKISI SIFIR!

Beşiktaş'ın yeni transferleri 7 haftalık süreçte resmen sınıfta kaldı. Arsenal'den kiralanan Elneny, oynadığı ilk maçta kırmızı kart görerek 3 maç ceza alırken, 'Avcı'nın Visca'sı olacak' denilen Boyd hücumda sıfır çekti. Yönetimin transferin son gününde santrfor olarak aldığı, fakat sağ açık oynayan Diaby ve N'Koudou da asist ve gol yapamadı. Douglas ve Rebocho müzmin yedekliğe doğru ilerlerken, beğenilen tek isim şu an stoper Victor Ruiz oldu.

TAZMİNAT İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Trabzon maçının ardından "Şampiyonluk adayı olarak baktığımızda 6 puan gerideyiz" diyerek umutlu açıklamalarda bulunan Avcı'nın istifa etmeme nedeninin ise sözleşmesinde yazan kabarık tazminat maddesi olduğu iddia edildi. Yılda 12 milyon TL'den 3 yılda 36 milyon TL alacak olan Avcı, eğer görevi bırakırsa bu rakamı alamayacak. Ancak yönetim kendisini kovarsa, bu yılın sonuna kadar alması gereken 12 milyon TL'nin tamamını almaya hak kazanacak.

SERGEN YALÇIN SESLERİ ARTIYOR

Abdullah Avcı'ya yönelik protestoların küçük bir bölümü geçen hafta Başakşehir maçında başlamış ve o maçın 60'ıncı dakikasında tribünler 'Sergen Yalçın' diye bağırmıştı. Trabzonspor deplasmanındaki mağlubiyetin ardından gece İstanbul'a dönen kafileyi karşılamak için havalimanına giden ve Abdullah Avcı'yı istifaya davet eden Beşiktaş taraftarı, takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istediğini artık yüksek sesle dile getirmeye başladı.

SERGEN: KİMSEYLE POLEMİĞE GİRMEM

Siyah-beyazlı taraftarların takımın başında görmek istediği isimlerin başında gelen Sergen Yalçın ise bu konuda net bir ifade kullanmıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, önceki gün yaptığı açıklamalarda, "Hiç polemik konusu olmasın, benim yorum yapmam doğru olmaz. Beşiktaş çok büyük camia, inşallah en kısa zamanda kendilerini toparlarlar" diyerek taraftarların yaptığı bu çağrıya ne 'evet' ne de 'hayır' yanıtını vermekten çekindi.