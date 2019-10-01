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01 Ekim 2019, Salı
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Avusturyalı atandı

Avusturyalı hakem atandı

'ın K Grubu'nda perşembe günü 'ta ile oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

'ın maçını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Perşembe günü oynanacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

BİLETLER SATIŞTA

Kartal'ın 'nde perşembe akşamı 19.55'te 'ta oynayacağı Wolverhampton maçının biletleri satışa sunuldu. Biletlerin fiyatları 100 TL ile 265 TL arasında değişiyor.

  1. 1.10.2019
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