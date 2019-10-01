Avusturyalı hakem atandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü Vodafone Park'ta Wolverhampton ile oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek.
Beşiktaş'ın Wolverhampton maçını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Perşembe günü oynanacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.
BİLETLER SATIŞTA
Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı 19.55'te Vodafone Park'ta oynayacağı Wolverhampton maçının biletleri satışa sunuldu. Biletlerin fiyatları 100 TL ile 265 TL arasında değişiyor.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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