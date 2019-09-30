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30 Eylül 2019, Pazartesi
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- maçında VAR’dan kritik kararlar

Trabzonspor - Beşiktaş maçında VAR’dan kritik kararlar

Mücadeleye yine VAR kararları damga vurdu. 24. dakikada 'ın kullandığı serbest atışta top barajdaki 'e çarptı. Beşiktaşlılar, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

Mücadeleye yine VAR kararları damga vurdu. 24. dakikada 'ın kullandığı serbest atışta top barajdaki 'e çarptı. Beşiktaşlılar, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem bir süre bekledi, VAR'dan uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi. Trabzonsporlu Sörloth'un golünde de yardımcı ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR incelemesi sonunda Necip'in ofsaytı bozduğu anlaşıldı, Palabıyık gecikmeli olarak golü verdi.

  1. 30.9.2019
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