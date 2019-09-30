Trabzonspor - Beşiktaş maçında VAR’dan kritik kararlar
Mücadeleye yine VAR kararları damga vurdu. 24. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest atışta top barajdaki Hüseyin Türkmen'e çarptı. Beşiktaşlılar, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.
Mücadeleye yine VAR kararları damga vurdu. 24. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest atışta top barajdaki Hüseyin Türkmen'e çarptı. Beşiktaşlılar, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Ali Palabıyık bir süre bekledi, VAR'dan uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi. Trabzonsporlu Sörloth'un golünde de yardımcı ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR incelemesi sonunda Necip'in ofsaytı bozduğu anlaşıldı, Palabıyık gecikmeli olarak golü verdi.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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