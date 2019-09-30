Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Alışılmadık bir durum - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Alışılmadık bir durum

'ta : Alışılmadık bir durum

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Alışılmadık bir durum

“6 maç, 3 deplasman, yenilen 10 gol. Hem ben hem alışık olmadığımız bir durumu yaşıyor. Çok kırılganız. Kafamızı kaldırıp, düzelmeye çalışacağız.”

, istifa sinyali vermedi, durumu düzeltmeye çalışacaklarını söyledi. İşte Avcı'nın açıklamaları: "6 maç, hem beşiktaş adına hem benim mesleki anlamda hiç alışık olmadığımız bir durumu yaşıyoruz. 3 deplasman, toplam 10 gol ve geriye düşene kadar oyunda denge var. Geriye düştüğümüzde ise kırılgan oynuyoruz. Kafamızı kaldırarak, çalışarak, taraftarın da desteğiyle bu durumdan çıkmaya çalışacağız.

TEPKİ VEREMİYORUZ
Esas olan Beşiktaş'tır. Neden böyle bir kırılgan yapımız var, niye tepki veremiyoruz, bunların hepsinin üstüne çalışacağız. Oyuncularla iletişim kurup, onları yukarı çekmeye çalışıyoruz." Siyah-beyazlı ekibin genel sekreteri ise, "Abdullah Avcı ile görüştüm, oldukça üzgün. Başkan ile konuşmadım. Şu aralar başkanın telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir. Dönünce yönetim olarak toplanıp, konuşacağız" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDEYDİ
Karşılaşmayı A 'ın teknik direktörü de izledi. İki takımın da eski hocası olan Güneş, eski öğrencilerine başarı dilerken, Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağımız Arnavutluk ve maçları için, "Arnavutluk maçı çok önemli. Onları yenersek Fransa beraberliği bile bize yetebilir" dedi.

  1. 30.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Alışılmadık bir durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN