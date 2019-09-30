Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Alışılmadık bir durum
“6 maç, 3 deplasman, yenilen 10 gol. Hem ben hem Beşiktaş alışık olmadığımız bir durumu yaşıyor. Çok kırılganız. Kafamızı kaldırıp, düzelmeye çalışacağız.”
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istifa sinyali vermedi, durumu düzeltmeye çalışacaklarını söyledi. İşte Avcı'nın açıklamaları: "6 maç, hem beşiktaş adına hem benim mesleki anlamda hiç alışık olmadığımız bir durumu yaşıyoruz. 3 deplasman, toplam 10 gol ve geriye düşene kadar oyunda denge var. Geriye düştüğümüzde ise kırılgan oynuyoruz. Kafamızı kaldırarak, çalışarak, taraftarın da desteğiyle bu durumdan çıkmaya çalışacağız.
TEPKİ VEREMİYORUZ
Esas olan Beşiktaş'tır. Neden böyle bir kırılgan yapımız var, niye tepki veremiyoruz, bunların hepsinin üstüne çalışacağız. Oyuncularla iletişim kurup, onları yukarı çekmeye çalışıyoruz." Siyah-beyazlı ekibin genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise, "Abdullah Avcı ile görüştüm, oldukça üzgün. Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar başkanın telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir. Dönünce yönetim olarak toplanıp, konuşacağız" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDEYDİ
Karşılaşmayı A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş de izledi. İki takımın da eski hocası olan Güneş, eski öğrencilerine başarı dilerken, Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağımız Arnavutluk ve Fransa maçları için, "Arnavutluk maçı çok önemli. Onları yenersek Fransa beraberliği bile bize yetebilir" dedi.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Alışılmadık bir durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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