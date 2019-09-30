Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Alışılmadık bir durum

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istifa sinyali vermedi, durumu düzeltmeye çalışacaklarını söyledi. İşte Avcı'nın açıklamaları: "6 maç, hem beşiktaş adına hem benim mesleki anlamda hiç alışık olmadığımız bir durumu yaşıyoruz. 3 deplasman, toplam 10 gol ve geriye düşene kadar oyunda denge var. Geriye düştüğümüzde ise kırılgan oynuyoruz. Kafamızı kaldırarak, çalışarak, taraftarın da desteğiyle bu durumdan çıkmaya çalışacağız.



TEPKİ VEREMİYORUZ

Esas olan Beşiktaş'tır. Neden böyle bir kırılgan yapımız var, niye tepki veremiyoruz, bunların hepsinin üstüne çalışacağız. Oyuncularla iletişim kurup, onları yukarı çekmeye çalışıyoruz." Siyah-beyazlı ekibin genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise, "Abdullah Avcı ile görüştüm, oldukça üzgün. Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar başkanın telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir. Dönünce yönetim olarak toplanıp, konuşacağız" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDEYDİ

Karşılaşmayı A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş de izledi. İki takımın da eski hocası olan Güneş, eski öğrencilerine başarı dilerken, Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağımız Arnavutluk ve Fransa maçları için, "Arnavutluk maçı çok önemli. Onları yenersek Fransa beraberliği bile bize yetebilir" dedi.